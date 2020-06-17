Кличко договорился с жителями Русановских садов о строительстве Подольско-Воскресенского моста

Жители Русановских садов согласились больше не мешать строительству Подольско-Воскресенского моста.

Об этом во время онлайн-конференции заявил городской голова Киева Виталий Кличко, сообщается на его сайте. По его словам, претензии, которые выдвигали жители Русановских садов, необоснованы.

Строительство Подольско-Воскресенского моста

"Некоторые жители Русановских садов утверждают, что эта земля и дорога по ул. Центральная Садовая, которая используется под строительство, относится к их частной собственности. И, мол, согласно постановлению правительства есть запрет на проезд по дороге местного значения тяжеловесной техники. Хочу отметить, что все не так. Дорога по улицам Центральная Садовая, Железнодорожная и Дамбовая – согласно Генплана Киева до 2020 года, и к проекту нового Генерального плана, – принадлежит к автомагистралям районного значения. Если говорить о правовой собственности, то эти улицы – в коммунальной собственности города", – отметил Виталий Кличко.

По его словам, недавно прошла очередная встреча с активистами, во время которой между ними и заказчиком строительства был подписан меморандум. Согласно нему, жители Русановских садов обязуются не препятствовать строительству моста, а взамен улицы Центральная Садовая, Железнодорожная и Дамбовая будут поддерживаться в надлежащем состоянии.

Виталий Кличко YouTube-канал Виталия Кличко

"Город не может остановить строительство мостового перехода в угоду группе людей! Этот мост – важная магистраль для нескольких миллионов жителей столицы и является объектом общегосударственного значения", – подчеркнул мэр столицы.

Кличко также отметил, что мост необходим городу, а его появления ждут сотни тысяч киевлян. Мэр намерен закончить возведение моста до конца года, а после начать строительство метро на Троещину.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о строительстве Подольско-Воскресенского моста и конфликтах вокруг него.