МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Ответы власти

Снежный шторм в Киеве: появились свежие данные о ситуации на дорогах

4.5тЧитать материал на украинском

Киев 12 декабря оказался в эпицентре циклона, который принес затяжной снегопад и сильный ветер. В связи с этим в столице ограничили въезд крупногабаритного транспорта с 16:00.

"В связи с ухудшением погодных условий, с 16:00 до 22:00 в Киевской и Житомирской областях ограничено движение грузовых транспортных средств на автодорогах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Довжанский), М-05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев - Чоп) М-07 (Киев - Ковель - Ягодин), в направлении Киева", – сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Водителей попросили соблюдать ПДД и не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах для надлежащей работы снегоуборочной техники.

Снежный шторм в Киеве: появились свежие данные о ситуации на дорогах

Все припаркованные автомобили эвакуируют на штрафплощадки. О таких мерах предупредил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев. Он подчеркнул, что осадки могут продолжаться до пятницы, а прирост снежного покрова составит 20 сантиметров.

"Мы планируем ввести ограничение (на въезд грузовиков. — Ред.) перед пиковым вечерним временем, чтоб обеспечить нормальное функционирование города и нормальное передвижение по дорогам", — пояснил Пантелеев.

Новости
Большой снег пришел в Киев: что творится на дорогах
Снегопад 12 декабря

Снегопад 12 декабря

Снегопад 12 декабря

Снегопад 12 декабря

По состоянию на 19:30, пробки в Киеве оценивались в 7 баллов. Стоял практически весь центр, а также мосты на левый берг.

Снежный шторм в Киеве: появились свежие данные о ситуации на дорогах

Из-за затяжного снегопада в столице объявили второй, "желтый", уровень потенциально опасных погодных условий. Пресс-секретарь ГосЧС Киевской области Виктория Рубан рассказала, что по состоянию на 17:00 все дороги в столице были проездными.

"Непогода только подходит частично к Киеву, но техника по расчистке дорог работает. Мы получили предупреждения о значительном ухудшении погодных условий, Киев закрывает въезд большегрузного транспорта, было принято решение также ограничить въезд непосредственно в Киевскую область для большегрузного транспорта. На дорогах работает вся техника, имеющаяся сейчас у дорожных служб", – сообщила Рубан.

Снегопад 12 декабря

Снегопад 12 декабря

Кроме обильных осадков, жизнь автомобилистам усложняет и гололед. Снегоуборочная техника расчищает дороги Киева еще с 4:50 утра, однако количество ДТП на улицах столицы остается высоким.

К вечеру число ДТП увеличилось до 30, один человек погиб. еще один травмирован.

"С ухудшением погодных условий на дорогах Киевской области произошло больше 30 ДТП, один человек погиб, один – травмирован. Просьба к пешеходам в условиях недостаточной видимости неожиданно не выходить на проезжую часть перед автомобилем, переходить дорогу только в установленных для этого местах. Кроме того, советуем иметь на одежде световозвращающие элементы – это уменьшит риск попасть в опасность на дороге", – сообщила пресс-служба столичной Национальной полиции.

Новости
Накроют метели: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Снегопад 12 декабря

Снегопад 12 декабря

А по состоянию на 14:50 аварии сковали движение возле метро "Берестейская" и "Университет". Сразу две аварии произошли на ул. Елены Телиги, еще по одной — на Владимирской и Большой Васильковской. Также дорожное происшествие парализовало движение на бульваре Леси Украинки.

Снежный шторм в Киеве: появились свежие данные о ситуации на дорогах

Как писал OBOZREVATEL, сложные погодные условия 12 декабря наблюдаются по всей территории страны. Сильнее всего стихия ударила по семи областям. Метель и шквальный ветер продолжится и 13 декабря.

До пятницы прогнозируется налипание мокрого снега, снегопады, порывы ветра 15-20 м/с, а также прирост снежного покрова в 12-20 см.

Ранее синоптики прогнозировали, что в декабре 2019 года температура будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
6
1
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цимельман Филя
Цимельман Филя
А я думаю,че пьянь в Бpюссель сьебал,к гоpячим батаpеям.отапливаемым pоссийским газом...?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
минин евген
минин евген
Цимельман Филя, ты, выблядок, когда-нибудь поймешь свой язык, сьебешься нахуй? или будешь за вссех кацапов говно драть?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
минин евген
минин евген
Цимельман Филя, а нахуйраасейский газ?!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги