Снежный шторм в Киеве: появились свежие данные о ситуации на дорогах

Киев 12 декабря оказался в эпицентре циклона, который принес затяжной снегопад и сильный ветер. В связи с этим в столице ограничили въезд крупногабаритного транспорта с 16:00.

"В связи с ухудшением погодных условий, с 16:00 до 22:00 в Киевской и Житомирской областях ограничено движение грузовых транспортных средств на автодорогах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Довжанский), М-05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев - Чоп) М-07 (Киев - Ковель - Ягодин), в направлении Киева", – сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Водителей попросили соблюдать ПДД и не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах для надлежащей работы снегоуборочной техники.

Все припаркованные автомобили эвакуируют на штрафплощадки. О таких мерах предупредил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев. Он подчеркнул, что осадки могут продолжаться до пятницы, а прирост снежного покрова составит 20 сантиметров.

"Мы планируем ввести ограничение (на въезд грузовиков. — Ред.) перед пиковым вечерним временем, чтоб обеспечить нормальное функционирование города и нормальное передвижение по дорогам", — пояснил Пантелеев.

Снегопад 12 декабря

Снегопад 12 декабря

По состоянию на 19:30, пробки в Киеве оценивались в 7 баллов. Стоял практически весь центр, а также мосты на левый берг.

Из-за затяжного снегопада в столице объявили второй, "желтый", уровень потенциально опасных погодных условий. Пресс-секретарь ГосЧС Киевской области Виктория Рубан рассказала, что по состоянию на 17:00 все дороги в столице были проездными.

"Непогода только подходит частично к Киеву, но техника по расчистке дорог работает. Мы получили предупреждения о значительном ухудшении погодных условий, Киев закрывает въезд большегрузного транспорта, было принято решение также ограничить въезд непосредственно в Киевскую область для большегрузного транспорта. На дорогах работает вся техника, имеющаяся сейчас у дорожных служб", – сообщила Рубан.

Снегопад 12 декабря

Кроме обильных осадков, жизнь автомобилистам усложняет и гололед. Снегоуборочная техника расчищает дороги Киева еще с 4:50 утра, однако количество ДТП на улицах столицы остается высоким.

К вечеру число ДТП увеличилось до 30, один человек погиб. еще один травмирован.

"С ухудшением погодных условий на дорогах Киевской области произошло больше 30 ДТП, один человек погиб, один – травмирован. Просьба к пешеходам в условиях недостаточной видимости неожиданно не выходить на проезжую часть перед автомобилем, переходить дорогу только в установленных для этого местах. Кроме того, советуем иметь на одежде световозвращающие элементы – это уменьшит риск попасть в опасность на дороге", – сообщила пресс-служба столичной Национальной полиции.

Снегопад 12 декабря

А по состоянию на 14:50 аварии сковали движение возле метро "Берестейская" и "Университет". Сразу две аварии произошли на ул. Елены Телиги, еще по одной — на Владимирской и Большой Васильковской. Также дорожное происшествие парализовало движение на бульваре Леси Украинки.

Как писал OBOZREVATEL, сложные погодные условия 12 декабря наблюдаются по всей территории страны. Сильнее всего стихия ударила по семи областям. Метель и шквальный ветер продолжится и 13 декабря.

До пятницы прогнозируется налипание мокрого снега, снегопады, порывы ветра 15-20 м/с, а также прирост снежного покрова в 12-20 см.

Ранее синоптики прогнозировали, что в декабре 2019 года температура будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.