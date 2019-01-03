Из-за краж и бездомных: полиция Киева пошла на радикальный шаг на центральном ж/д вокзале

Центральный железнодорожный вокзал Киева будут патрулировать работники спецподразделения полиции ТОР (тактико-оперативное реагирование).
Также в помещении увеличат количество камер видеонаблюдения, что поможет в борьбе с чрезмерно опасной криминогенной ситуацией, написал на своей странице в Facebook заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.
"Наша задача — уже за месяц навести порядок на вокзале и избавить его от скопления криминальных элементов и бездомных. Пассажир должен чувствовать себя комфортно и в безопасности", — отметил замминистра.
Центральный ж/д вокзал
Facebook Юрий Лавренюк
Лавренюк также сообщил, что кражи на вокзале стали системными, кроме того, появились случаи открытых и наглых ограблений пассажиров, следующих международными рейсами.
Как писал OBOZREVATEL, весной и летом 2018 года столичный железнодорожный вокзал попал в несколько громких скандалов, связанных с ромами. Вначале киевляне в соцсетях пожаловались на кучи мусора и попрошайничество, а потом члены радикального националистического сообщества С14 объявили борьбу с бездомными.
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