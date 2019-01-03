МоваЯзык
Регистрация
LadyCity

/Ответы власти

Из-за краж и бездомных: полиция Киева пошла на радикальный шаг на центральном ж/д вокзале

Читать материал на украинском

Центральный железнодорожный вокзал Киева будут патрулировать работники спецподразделения полиции ТОР (тактико-оперативное реагирование).

Также в помещении увеличат количество камер видеонаблюдения, что поможет в борьбе с чрезмерно опасной криминогенной ситуацией, написал на своей странице в Facebook заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

"Наша задача — уже за месяц навести порядок на вокзале и избавить его от скопления криминальных элементов и бездомных. Пассажир должен чувствовать себя комфортно и в безопасности", — отметил замминистра.

Новости
''Кражи поставлены на поток'': крупный ТЦ в Киеве загремел в скандал
Центральный ж/д вокзал

Центральный ж/д вокзал

Facebook Юрий Лавренюк

Лавренюк также сообщил, что кражи на вокзале стали системными, кроме того, появились случаи открытых и наглых ограблений пассажиров, следующих международными рейсами.

Как писал OBOZREVATEL, весной и летом 2018 года столичный железнодорожный вокзал попал в несколько громких скандалов, связанных с ромами. Вначале киевляне в соцсетях пожаловались на кучи мусора и попрошайничество, а потом члены радикального националистического сообщества С14 объявили борьбу с бездомными.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
11
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги