Авто на еврономерах в Украине: в МВД нашли скрытый нюанс

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко не исключает того, что требования протестующих владельцев авто на еврономерах могут иметь политических контекст.

Некоторые их претензии выдвинуты безосновательно, прокомментировал он акции протеста под Радой и Кабмином в интервью для "112" канала.

"Мне неизвестно (было ли разрешение на проведение митинга от КГГА. ― Ред.), но поскольку эта акция уже не единожды проходила, то это не новость, что вот эти граждане появляются в центре столицы с требованиями комментариев от таможенного и бюджетного комитетов. Другое дело ― это их требования, их можно оценивать политически, но пока все идет мирно", ― рассказал Шевченко.

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Также он отметил, что в министерстве с юмором относятся к предложению водителей на нерастаможенных авто отправить министра внутренних дел Арсена Авакова в отставку.

"Возможно, этих людей могут использовать большие товарные контрабандисты, чтобы таким образом совершать медийное и психологическое давление на правительство и МВД в частности. Но мы этого не боимся. А требовать граждане могут чего угодно, хотя без юмора на это смотреть тяжело", ― высказался Артем Шевченко.

Как писал OBOZREVATEL, некоторые участники протеста под Радой зажгли дымовые шашки.