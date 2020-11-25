Андреевскую церковь в Киеве показали после масштабной реставрации в 11 лет

Анна Прийма Кияни 10:58, 25.11.2020 Обновлено: 11:11, 25.11.2020

В Киеве в Андреевской церкви близится к завершению обустройство интерьера после комплексной реставрации, начатой в 2009 году.

Как рассказал первый заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко на странице в Facebook, одна за другой возвращаются отреставрированные иконы в иконостас, налаживаются внутренние инженерные сети, демонтируются строительные леса.

"Везде что-то чистится, убирается и подправляется", – отметил он. Открытие церкви запланировано на декабрь 2020 года.

Иконостас Андреевской церкви .
Facebook Кириленко
Икона в Андреевской церкви.
Facebook Кириленко
Реставрация в Андреевской церкви.
Facebook Кириленко
Реставрационные работы.
Facebook Кириленко

Так, за последние дни в иконостас Андреевской церкви возвращены 20 икон XVIII века:

  • "Рождество Богородицы"

  • "Преображение"

  • "Введение Богородицы в храм"

  • "Благовещение"

  • "Пророки" (с Соломоном)

  • "Пророки" (с Давидом)

  • "Покрова"

  • "Успение Богородицы"

  • "Крещение Господне"

  • "Сретение"

  • "Обрезание"

  • "Рождество Христово".

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада одобрила передачу Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому Патриарху. Подразумевается, что храм станет местом, где будут проходить службы божьи Вселенского Патриархата.

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