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АМКУ обязал провести перерасчет платежек за тепло для 300 тысяч киевлян, – Кучеренко

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Кияни
5,1 т.
Алексей Кучеренко сообщил о снижении тарифа на тепло для 300 000 киевлян. Источник: коллаж

Антимонопольный комитет Украины обязал ООО "Евро-Реконструкция" снизить тарифы и сделать соответствующие перерасчеты для 300 тысяч киевлян. Именно стольким жителям столицы компания предоставляет услуги по отоплению и подогреву воды. Снижение стало результатом ряда обращений по поводу завышенных тарифов на услуги "Евро-Реконструкции", которые сделал народный депутат от ВО "Батьківщина", кандидат в мэры столицы Алексей Кучеренко.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"Наши совместные усилия и обращения к правительству, НКРЭКУ и Антимонопольного комитета привели к мощному результату. Как мы вам и говорили – "Евро-Реконструкция" осуществляла завышенные начисления и теперь обязана сделать перерасчет и вернуть деньги киевлянам! Это очень знаковая победа!" – отметил Кучеренко.

Как сообщил политик, Антимонопольный комитет обязал предприятие "Евро-реконструкция" сделать перерасчет платы за тепло и горячую воду за прошлый отопительный сезон, а в дальнейшем – перезаключить договоры с киевлянами и поставлять свои услуги по сниженным тарифам.

Основанием для снижения тарифа на тепло стало значительное удешевление газа на мировых рынках.

АМКУ обязал провести перерасчет платежек за тепло для 300 тысяч киевлян, – Кучеренко

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Батьківщина", которая идет на выборы под лозунгом ЕДИНАЯ НАДЕЖНАЯ КОМАНДА, официально заявила о выдвижении более 45 000 кандидатов в советы всех уровней по всей стране.

Алексея Кучеренко "Батьківщина" предъявлено кандидатом на должность киевского городского головы. Он уже озвучил три основных приоритета своей программы:

  • полный аудит финансовой и бюджетной системы Киева;

  • безопасность и комфорт проживания в городе;

  • установление справедливых тарифов на коммунальные услуги.

Местные выборы пройдут во всех регионах Украины 25 октября 2020 года.

УкраинаКиевТарифы ЖКХ и субсидииВО БатьківщинаАлексей Кучеренко
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