История с подпольным детсадом получила неожиданную развязку: полиции пришлось закрыть дело

Полиция закрыла уголовное производство по факту незаконного удерживания детей в частном детском саду на Куреневке, открытое несколько дней назад по анонимному звонку.

Об этом OBOZREVATEL рассказала пресс-офицер полиции Подольского района Анна Страшок. "Выяснилось, что родители привели детей в частный детский сад добровольно и претензий ни к кому не имеют. Производство было закрыто, поскольку обвиняемых не было. Вопросы санитарной гигиены, лицензий и прочего, не входят в компетенцию полиции, это дело местных органов власти", – рассказала Страшок.

По ее словам, в полицию поступило анонимное сообщение о незаконном удерживании детей в частном доме на ул. Достоевского. "Мы должны были провести проверку, а для этого внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. На месте полицейские обнаружили 11 малолетних, которые гуляли на улице. Мужчина, находившийся рядом, при появлении правоохранителей завел детей в дом и от общения отказался.

Дети находились в так называемом детском саду, который не имеет разрешительных документов и не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Пребывание детей в этом помещении составляет для них опасность. Полиция выясняла, кто эти дети, почему они там находятся, где их родители", – говорит пресс-офицер.

В детском садике Фото: Национальная полиция Украины

Уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет, что вызвало широкий резонанс в соцсетях. Некоторые пользователи заподозрили копов в желании "контролировать" садик. "Полицейский предложил хозяевам сада свои услуги охраны. Хозяева не согласились. И тогда к ним пришли с облавой", – предположил пользователь Сергей Марченко.

Скриншот обсуждения темы по поводу садика Фэйсбук Сергея Марченко

Часть пользователей писала, что детский сад без соответствующих документов – угроза для детей. "А если бы им на голову крыша упала? Или все отравились?" – пишет Катерина Панова. Но большинство пишет, что родители вынуждены обращаться к частникам из-за очередей в государственные садики.

Скриншот обсуждения темы по поводу садика Facebook Сергея Марченко

В Департаменте образования и науки OBOZREVATEL объяснили, что для открытия частных садиков, в том числе домашнего типа, нужна или лицензия, или оформление частного предпринимательства.

"В Киеве 106 частных заведений дошкольного образования, получивших лицензию и работающих в правовом поле. Для ее получения нужно подать в Центр предоставления дополнительных образовательных услуг заявление, документы, перечень которых изложен в Постановлении Кабмина №1187. Органом лицензирования является Киевская городская государственная администрация. При этом органы власти не имеют права безосновательно проверять деятельность частных предприятий. Проверку на основании обращений граждан могут осуществлять представители национальной полиции", – сказала начальник Управления дошкольного, общего среднего и внешкольного образования КГГА Елена Бохно.

Подробнее о том, почему не хватает мест в государственных садиках, в каких районах Киева такая проблема стоит наиболее остро, как продвигается очередь, как быстрее устроить ребенка в садик и где появятся новые сады, - читайте в материале, который будет опубликован в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в некоторых садиках Украины персонал издевается над малышами. При этом руководство становится на их сторону, а родителям предлагают сменить учебное заведение.

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