Токсичные аферы Фукса: в скандальном деле наметился новый поворот

Суд наконец-то определился с датой заседания по делу о грабеже киевского метрополитена. В результате этой циничной аферы бюджет потерял сотни миллионов гривен.

Что происходит с резонансным делом – разбирался OBOZREVATEL.

Токсичный олигарх Павел Фукс замешан во многих скандалах. Однако наиболее циничной его аферой является грабеж киевского метрополитена

Киевский метрополитен подал в суд заявление о пересмотре по нововыявленным обстоятельствам постановления Киевского апелляционного хозяйственного суда по иску "Австро-Венгерской Лизинговой компании".

Дело касается одной из самых циничных афер, которые провернул российско-украинский олигарх Павел Фукс. В результате преступных действий "бизнесмена" киевский метрополитен может попросту остановиться.

За год метро столицы провозит 498,5 млн пассажиров (учитывается количество поездок), с каждой (!) в карман олигарха попадает 2 грн.

Недавно появилась надежда на то, что дело сдвинется с мертвой точки. Правоохранители активизировали работу, а суд наложил арест на счета компании, куда уходили миллионы бюджетных средств.

Это, конечно, больно ударило по выгодополучателям аферы. И тогда австрийский бизнесмен от имени ODELUS-Construkt Kft. (и, соответственно, афиллированной с Фуксом "Австро-Венгерской Лизинговой компании") пожаловался Зеленскому на судей Подольского райсуда Киева, наложивших арест на счета.

Одна страница из обращения австрийского бизнесмена, которого считают "ширмой" Фукса. По сути это призыв воздействовать на судей.

После этого киевские судьи устроили самый настоящий демарш. Только в октябре-ноябре 2019 года в Северном апелляционном хозяйственном суде семеро (!) судей взяли самоотвод.

Это привело к затягиванию пересмотра резонансного решения, которое просто убивает киевскую подземку и грабит бюджет. После каждого самоотвода процедура запускается по-новой: происходит автоматическое распределение дел, формируются судейские коллегии и назначаются заседания. И так много раз.

Есть две возможные причины такого демарша: нежелание переходить дорогу одиозному олигарху и давление Офиса президента. Однако вслух об этом, конечно, никто не говорит.

Последний самоотвод двух судей в этом резонансном деле был удовлетворен 28 ноября. В связи с этим была сформирована новая судейская коллегия (судьи Хрипун, Агрикова и Черногуз). А 2 декабря 2019 г. Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение об открытии апелляционного производства по заявлению КП "Киевский метрополитен".

"Рассмотрев материалы заявления, коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда считает необходимым принять указанное выше заявление к своему производству и назначить к рассмотрению в судебном заседании", - говорится в решении.

Заседание назначено на 11 декабря.

СУТЬ ПРЕСТУПНОЙ СХЕМЫ

В 2009-2010 компания Фукса "Укррослизинг" продала метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а в 2016 г. потребовала штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти 2 млрд гривен. Из них почти 1,2 млрд – результат того самого коэффициента, включенного в договор уже после его подписания.

Эту схему решили легализовать – прикрыть ее решением Киевсовета. И в июле 2018 года Киевский городской совет принял решение о реструктуризации несуществующего долга КП "Киевский метрополитен" перед "Укррослизингом". Затем было заключено мировое соглашение и определен график выплат.

Как итог – из бюджета раз за разом уходят сотни миллионов гривен, а метро Киева может остановиться в любой момент.

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OBOZREVATEL неоднократно обращался в правоохранительные органы – НАБУ, ГПУ, САП – с призывом разобраться в ситуации и остановить произвол олигарха. Также мы обращались к новому руководству страны, в частности к президенту Владимиру Зеленскому, с призывом доказать свою политическую зрелость и незаангажированность и остановить грабеж украинцев Фуксом.

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