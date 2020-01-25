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25 января • обновлено в 13:20
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Схема на миллиарды: кто затягивает рассмотрение скандального "дела Фукса"

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Северный апелляционный хозяйственный суд отложил рассмотрение громкого дела из-за "неготовности" представителей компании, аффилированной с олигархом Павлом Фуксом. Судя по всему, таким образом "выгодополучатель" пытается тянуть время.

Что происходит в деле, которое уже прозвали киевской аферой века – в материале OBOZREVATEL.

СУТЬ СХЕМЫ

Еще в 2009-2010 годах компания российско-украинского олигарха Павла Фукса "Укррослизинг" продала киевскому метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а в 2016 году потребовала штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти 2 млрд гривен.

Киевский метрополитен

Киевский метрополитен

Из них почти 1,2 млрд – результат того самого коэффициента, включенного в договор уже после его подписания.

В результате аферы киевский метрополитен уже несколько раз оказывался на грани остановки, была повышена стоимость проезда, а из бюджета уходят сотни миллионов гривен.

Ситуация на грани фантастики? Реальность. Но только спустя 10 лет (!), да и то после публикаций OBOZREVATEL, дело сдвинулось с мертвой точки.

Метро Киева

Метро Киева

ВТОРОЕ "ДЫХАНИЕ"

Летом 2019 г. правоохранители активизировали работу, а суд наложил арест на счета компании, куда уходили миллионы бюджетных средств. Также он запретил киевскому метрополитену перечислять "задолженность".

Основанием стало то, что в ходе расследования уголовного производства прокуратура и полиция пришли к выводу: в 2017-2018 годах КП "Киевский метрополитен" необоснованно перечислил компании Фукса более трехсот миллионов гривен.

При этом сумма средств, которые подлежат дальнейшему взысканию с киевской подземки, составляет более 600 миллионов грн.!

Павел Фукс

Павел Фукс

"Украинская правда"

СУДЬИ УСТРОИЛИ "БОЙКОТ"

Арест счетов, куда поступали гигантские средства, больно ударил по выгодополучателям аферы. Австрийский бизнесмен от имени ODELUS-Construkt Kft. (и, соответственно, афиллированной с Фуксом "Австро-Венгерской Лизинговой компании") обратился к президенту Зеленскому.

Суть всего документа - жалобы на судей Подольского райсуда Киева. То есть, президенту Украины "предложили" оказать давление на судебную власть?

Результат не заставил себя ждать: после обращения к Зеленскому судьи стали массово брать самоотвод. Однако с грехом пополам дело все же стало "двигаться".

Схема на миллиарды: кто затягивает "дело Фукса"

НОВЫЕ "ИГРОКИ"

Помимо КП "Киевский метрополитен", который наконец-то стал предпринимать активные шаги для того, чтобы избавиться от финансовой кабалы, в деле появилась еще одна сторона.

В декабре 2019 г. Государственная казначейская служба также предъявила "претензии" к решениям судов, касающиеся заключенного мирового соглашения между метрополитеном и "Австро-Венгерской лизинговой компанией".

А именно это соглашение, по сути, и легализовало циничную аферу, выгодополучателем которой в свое время стал российско-украинский олигарх Павел Фукс.

17 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе Государственной казначейской службы Украины на решение Хозяйственного суда г. Киева, а действие самого решения приостановлено до окончания его пересмотра (речь о скандальных условиях мирового соглашения между компанией Фукса и коммунальным предприятием).

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10 января 2020 года суд открыл еще одно апелляционное производство уже по жалобе Главного управления Государственной казначейской службы Украины в г. Киеве.

После этого данные жалобы были объединены в одно апелляционное производство.

На судебное заседание 14 января 2020 г. явились представители всех сторон. Однако представитель ООО "Австро-Венгерская Лизинговая Компания" заявил устное ходатайство об отложении рассмотрения дела, мотивировав тем, что истец не получал копию апелляционной жалобы Главного управления Государственной казначейской службы Украины в г. Киеве, а о ее существовании узнал на данном судебном заседании.

Схема на миллиарды: кто затягивает "дело Фукса"

В решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений, также указано, что 3 января в Северный апелляционный хозяйственный суд от ООО "Австро-Венгерская Лизинговая Компания" поступил отзыв на апелляционную жалобу.

В итоге, суд решил отложить рассмотрение дела, была назначена новая дата судебного заседания – 4 февраля 2020 года.

Схема на миллиарды: кто затягивает "дело Фукса"

КУДА "ИСЧЕЗ" ОЛИГАРХ?

Часто задают вопрос: какое отношение имеет скандальный олигарх именно к "Австро-Венгерской Лизинговой компании"? Да самое непосредственное. Дело в том, что Павел Фукс продал ООО "Укррослизинг" в 2018 году - именно после начала шумихи и публикации резонансных материалов.

В издании Budapest.Business Journal был опубликован релиз об "инвестировании в перспективные восточноевропейские рынки и предприятия". Стороны сделки заявили, что согласились сохранить конфиденциальность о цене покупки и другие детали сделки. И это не удивительно.

Схема на миллиарды: кто затягивает "дело Фукса"

Как рассказал источник OBOZREVATEL, "Фукс отошел в тень, при этом полностью сохранив влияние на процессы".

Только один факт: в инвестиционно-девелоперской компании ODELUS-Construkt Kft, "купившей" у Фукса украинское ООО, числился... всего один человек.

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Затем компанию попросту переименовали: ООО "Укррослизинг" получило новое название – ООО "Австро-Венгерская Лизинговая компания".

(Продолжение следует...)

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Темы
Борьба с коррупцией в Украине Криминал Новости Киева и Киевской области
Персона
Павел Фукс
Место
Украина Киев
Теги
метро долги Госказначейство Украины КГГА
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