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"Ад!" В метро Киева возникла "пробка" из пассажиров

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В Киеве 6 мая, в утренний час пик, возникли проблемы с движением на "красной" ветке метрополитена. Поезда останавливались посреди туннеля, а на станциях возникло столпотворение.

По предварительной информации, в работе метрополитена были технические сбои. Фото со станции "Академгородок" опубликовали на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Ад в метро. Вся "красная" ветка в людях. Их больше чем обычно раза в три", – подписали снимок в соцсети.

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Facebook dtp.kiev.ua

В комментариях к посту отметили, что и на других станциях метро был наплыв пассажиров.

"Ад!" В метро Киева возникла "пробка" из пассажиров
"Ад!" В метро Киева возникла "пробка" из пассажиров

Как писал OBOZREVATEL, в июне на большинстве станций метро в Киеве возникли проблемы со входом. Люди вынуждены стоять в огромных очередях из-за постепенного вывода жетонов из оборота. Количество пассажиров на некоторых станциях превышало сотню.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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