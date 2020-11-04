Абрамовский назвал главную причину грязного воздуха в Киеве

Киев занимает лидирующие позиции в рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом из-за транспорта.

Об этом в интервью УНИАН рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, отметив, что существует два вида источников выбросов загрязняющих веществ в воздух.

"Это стационарные источники – промышленность, так называемые трубы. И передвижные источники – все виды транспорта. Почему Киев имеет плохое состояние атмосферного воздуха? Потому что в нем много транспорта, а еще транспорт стоит в пробках. Дорожное движении далеко от "умного". Надо городу что-то делать, чтобы не было пробок. Необходимо решать проблему с парковкой. Во всех городах в мире, где нет надлежащей организации дорожного движения, такая ситуация. Таким образом, вопросы организации дорожного движения – первоочередные", – подчеркнул он.

По словам Абрамовского, Киев – это в большинстве своем не о стационарных источниках.

"Да, существуют Дарницкая ТЭЦ, завод "Энергия", но там сейчас проводятся природоохранные мероприятия, устанавливаются эффективные фильтрационные установки. Кстати, по заводу "Энергия", прошел тендер и на предприятии будет установлено современное оборудование, вопрос по стационарным источникам выбросов будет практически снят", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве назвали три главных загрязнителей воздуха.