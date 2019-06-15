"А Россию в Московию?" Что изменится после переименования Киева

Изменение официального названия столицы Украины в международной базе с Kiev на Kyiv открыло перспективы и для других переименований.

"Тут широкое поле для переименований и разных украинских названий", – пояснил в эфире ObozTV член Экспертной группы по вопросам языковой политики при Кабинете министров Украины Сергей Оснач.

Он подчеркнул, что переименование Киева – очень важная тема, непосредственно связанная с украинской языковой самобытностью.

В соцсетях уже несколько лет популярен хэштег #KyivNotKiev Facebook / Kyivnotkiev

"Мы уже видим реакцию российских СМИ на решения США. И эта реакция – очень красноречивая. Россия отрицает право Украины на языковую самобытность. Именно поэтому и МИД, и посольство Украины в США инициировало эти изменения. Нам крайне необходимо утвердить и украинский язык, и украинские названия на международной арене", – прокомментировал Оснач.

На вопрос ведущих, какие еще названия могут изменить, эксперт ответил: "Давно уже звучат предложения переименовать Россию в Московию...".

"Конечно, это шутка, – объяснил он. – Так заведено, что страну и ее географические объекты называют так, как она сама называет. Потому нам и удалось добиться переименования Kiev на Kyiv, что это наше название. У США не было оснований отказывать, как и у других стран".

Kyiv - теперь официальное название Киева в международной базе traveladventuregurus.com

Как писал OBOZREVATEL, Совет США по географическим названиям единогласно принял решение изменить официальное название столицы Украины в международной базе с "Kiev" на "Kyiv". В России уже отреагировали на переименование, назвав это украинизацией.

Ранее Европейский Союз начал использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.

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