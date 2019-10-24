В Англии нашли грузовик с 39 трупами: названы основные версии происшествия

В Англии арестовали подозреваемого в убийстве 39 неизвестных, чьи тела были найдены 23 октября в грузовике, стоящем в индустриальном парке в графстве Эссекс. Одной из версий следствия является гибель нелегалов во время транзита из родной страны.

Полиция задержала водителя грузовика. Это 25-летний Мо Робинсон, житель города Портадаун в Северной Ирландии. Правоохранители этой страны проверяют версию, что к массовой гибели могут быть причастны организованные преступные группы, пишет BBC.

Установлено, что грузовик с трупами в Эссекс прибыл из города Пурфлит. При этом водительская кабина приехала из Северной Ирландии, а сам прицеп – из бельгийского Брюгге. В Пурфлите их соединили и отправили в Эссекс.

Грузовик с телами мигрантов Daily Mail

Помимо английских и ирландских правоохранителей, к расследованию подключились и полицейские Бельгии.

"Мы не имеем понятия, как долго грузовик провел в Бельгии, это могут быть часы, а могут и дни", – сообщил спикер Федеральной прокуратуры Бельгии Ван Даус.

Ни личности, ни даже национальности жертв не установлены, но известно, что это мигранты. Первой версией следствия было то, что грузовик с трупами прибыл из Болгарии, однако позже представитель МИД этой страны заявил, что авто имело регистрацию под названием компании, которая принадлежит гражданину Ирландии. Он назвал "крайне маловероятным", что погибшие были гражданами Болгарии.

Задержанный водитель BBC

По информации директора Ассоциации автоперевозчиков Ричарда Бернетта, температура в рефрижираторных прицепах, в котором и находились все погибшие, может опускаться до -25, что повлечет неизменную смерть для тех, кто оказался в таких условиях.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон назвал происшествие "душераздирающей трагедией". Правоохранители нескольких стран пообещали приложить все усилия для завершения расследования массовой гибели мигрантов.

Маршрут грузовика BBC

В издании отметили, что случаи смертельных исходов для нелегалов во время перевозки в разные страны фиксируются регулярно. В 2000 году в транспорте задохнулись 58 китайцев, также были происшествия с беженцами из Афганистана.

Как писал OBOZREVATEL, в мае 2019 правоохранители Крыма разоблачили организацию вербовщиков, которые привлекали украинцев к перевозке нелегальных мигрантов из стран Южно-Западной Азии.

Злоумышленники незаконно перемещали украинских граждан через границу, в том числе и через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории Крыма в Турцию.

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