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12 сентября • обновлено в 00:05
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Александр Ткаченко
Александр Ткаченко
Телепродюсер, журналист Все статьи автора

Ідею аудиту роботи Кличка - підтримую

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Повністю підтримую сьогоднішню позицію депутатів Київради та їхнє звернення до президента України щодо проведення аудиту роботи діючого мера та всіх підпорядкованих структур.

Вже декілька років Кличко разом з командою саботують створення райрад у столиці. Тобто виступають проти децентралізації влади. Адже це позбавить їх низки “корисних” повноважень, обмежить можливість розпоряджатися комунальним майном.

Активізація і проведення сесій Київради, схоже, носить переважно "комерційний" характер. Зараз він йде тим же шляхом, яким йшла команда Порошенка в останні дні свого перебування при владі - "своїм все" і трошки давно обіцяного.

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Для грунтовних змін в Києві було достатньо часу. Понад 5 років. Але що по факту було зроблено? І скільки корупційних скандалів, пов'язаних з Кличко і його командою, було доведено до кінця?

Переконаний, у Київраді достатньо гідних депутатів і хороших спеціалістів, які не можуть ефективно працювати через професійну неспроможність діючого мера.

Враховуючи результати парламентських виборів і запит людей на повне перезавантаження влади в столиці - ідея проведення дострокових місцевих виборів в Києві, на мій погляд, має всі підстави для здійснення.

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Автор
Александр Ткаченко Александр Ткаченко
Тема
Выборы в Киеве
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Источник
Источник: Facebook Олександра Ткаченка
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Комментарии на сайте не модерированы
Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Підтримую лише ідею аудиту роботи Черновецького і тої зграї. Шановний наш Кличко працював для Києва й киян. І роботу його видно. Багато стало обплювовачів, та мало будівників. Люди, шануймось!
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
І не тільки в Києві
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
ткаченко, чмос чмосом
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