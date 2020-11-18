Звезды "Гарри Поттера" воссоединились спустя 19 лет после выхода первого фильма: в сети появилось видео

София Ковнир Кино 15:27, 18.11.2020

В честь годовщины со дня выхода первого фильма "Гарри Поттер и Философский Камень" актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя, провел домашнюю вечеринку.

Он вместе с другими актерами поделился воспоминаниями о съемках картин. Соответствующее видео опубликовано на YouТube-канале (его можно посмотреть в конце новости).

Так, онлайн-мероприятие состоялось 14 ноября на платформе Veeps.

К трансляции также присоединились Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Бонни Райт, Джеймс и Оливер Фелпсы, Джейсон Айзекс и другие.

Вечеринка прошла очень атмосферно и весело. Артисты вспомнили былые времена и даже рассказали о курьезных моментах на съемках.

В честь годовщины со дня выхода первого фильма "Гарри Поттер" актеры провели домашнюю вечеринку
popcornnews.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился официальный трейлер фильма "Том и Джерри", премьера которого состоится в 2021 году.

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