Звезду "Отчаянных домохозяек" посадили в тюрьму: за что и на сколько

Суд в США вынес приговор актрисе Фелисити Хаффман ("Отчаянные домохозяйки") по делу о мошенничестве.

Об этом сообщает CNN. Хаффман должна прибыть в тюрьму не позднее 25 октября, где отбудет срок в 14 дней. Также ей назначены штраф в 30 тысяч долларов и 250 часов исправительных работ.

По версии следствия, в 2017 году Хаффман заплатила 15 тысяч долларов руководителю компании по подготовке к поступлению в университеты Уильяму Сингеру, чтобы он помог ее дочери хорошо сдать тест и попасть в престижный колледж.

Фелисити Хаффман CNN

В марте Минюст США сообщил о крупнейшей в своей практике схеме мошенничества при поступлении в вузы. Сингер в 2011-2019 годах за взятки помог десяткам абитурентам поступить в лучшие американские колледжи.

Обвиняемыми по делу стали 50 человек, в том числе более 30 родителей. Самыми известными среди них были Фелисити Хаффман и еще одна актриса Лори Лафлин ("Лига справедливости"). Они обе были задержаны, но вышли под залог. Приговор Лафлин еще не вынесен.

Лори Лафлин Esquire

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