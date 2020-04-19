Звезде фильмов "Сестры" и "Стиляги" – 33: как изменилась Оксана Акиньшина и где она сейчас

Популярная российская актриса Оксана Акиньшина 19 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 33 года.

Многим артистка запомнилась по ярким ролям в фильмах "Сестры" (2003) и "Стиляги" (2008). OBOZREVATEL выяснял, как изменилась Акиньшина с тех пор, чем она занимается и как выглядит сейчас.

Оксана Акиньшина на съемочной площадке фильма "Стиляги" bulldog-fill.com

Оксана Акиньшина родилась 19 апреля 1987 года. Примечательно, что актрисой она даже не думала становиться, более того, в 12 лет она сделала татуировку, а в 13 уже курила и знала вкус алкоголя.

Однако в раннем возрасте Оксана стала работать моделью, и в 2000 году вместе с другими девушками по настоянию руководителя агентства Акиньшина попала на пробы фильма "Сестры".

Оксана Акиньшина в фильме "Сестры" кадр фильма

Оксана Акиньшина, Сергей Бодров, Катя Горина 24smi.org

Девочка вовсе не была заинтересована в том, чтобы понравиться режиссеру Сергею Бодрову-младшему. Позже сам Бодров признавался, что искал актрису как раз с таким "ершистым" характером для своего фильма.

Работа под наставничеством Бодрова полностью изменила представление Акиньшиной о профессии актера. Вместе с Катей Гориной она удостоилась награды "Лучший актерский дуэт" за работу в "Сестрах".

Оксана Акиньшина в фильме "Стиляги" кадр фильма

Затем последовали роли в фильмах "В движении", "Игры мотыльков", "Превосходство Борна", "Обратный отсчет", "Стиляги" и другие.

Сейчас Оксана Акиньшина продолжает сниматься в кино. Ее фото часто появляются в мужских таблоидах, а журнал MAXIM не раз вносил актрису в свой рейтинг самых сексуальных женщин России.

Оксана Акиньшина и Сергей Шнуров 24smi.org

Что касается личной жизни, Акиньшина встречалась с актером Алексеем Чадовым, музыкантом Сергеем Шнуровым, певцом Алексеем Воробьевым.

Ее первый муж – бизнесмен Дмитрий Литвинов, в 2009 году у них родился сын Филипп. С 2012-го Оксана Акиньшина замужем за продюсером Арчилом Геловани, в браке родились двое детей: сын Константин (2013) и дочь Эмми (2017).

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