Звезда "Сватов" угодил в больницу: первые подробности

Запрещенный в Украине российский актер, звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов попал в больницу.

Об этом сообщает РЕН ТВ, отмечая, что данную информацию также подтвердила представитель артиста Ирина Сойкина.

По ее словам, 56-летний Добронравов находится в больнице, "но ему уже лучше". При этом подробностей она раскрывать не стала.

Напомним, осенью минувшего года Министерство культуры Украины внесло Добронравова в так называемый "черный список" - перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Причиной этому стала поддержка актером аннексии Крыма Россией.

Федор Добронравов

Как писал "Обозреватель", ранее Добронравов проболтался о продолжении запрещенных в Украине "Сватов".