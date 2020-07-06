Звезда СССР Мордюкова умерла 12 лет назад: какие трагедии произошли с наследниками

Знаменитая советская актриса, народная артистка СССР Нонна Мордюкова умерла 12 лет назад, 6 июля 2008 года.

Она известна многим по фильмам "Бриллиантовая рука", "Молодая гвардия", "Женитьба Бальзаминова", "Родня", "Вокзал для двоих", "Мама" и других. Мордюкова играла сильных прямолинейных женщин с непростой судьбой, и эти героини давались ей легко, так как и ее собственная жизнь была весьма нелегкой.

Мордюкова умерла в возрасте 82 лет от осложнений, вызванных сахарным диабетом. У нее остался единственный сын и двое внуков. OBOZREVATEL решил рассказать, как живут наследники легенды СССР.

Нонна Мордюкова Культура.РФ

Что известно о семейной трагедии Нонны Мордюковой

Семью известной актрисы сложно назвать идеальной. Она несколько раз была замужем, однако доживала свой век в полном одиночестве. У Мордюковой был единственный сын – Владимир – который родился в браке с актером Вячеславом Тихоновым.

Сын Мордюковой страдал алкогольной зависимостью и ушел из жизни в молодом возрасте. Актриса долгие годы винила себя в случившемся. Так, пока она 4 месяца снималась в фильме "Комиссар", ее 17-летний сын пристрастился к алкоголю и наркотикам. Когда она вернулась, Владимир был уже в больнице. Тогда парня сумели вылечить, однако полностью избавиться от зависимостей он так и не сумел.

Мордюкова с сыном Владимиром Бульвар Гордона

В 1990 году Владимир Тихонов скончался от алкоголизма и наркомании в возрасте 40 лет.

Почему Мордюкова не общалась с внуками

Владимир Тихонов дважды был женат. Первая супруга – знаменитая актриса в СССР Наталья Варлей. В бракеродился сын Василий (1972 год). Ни отец ребенка, ни его бабушка – Нонна Мордюкова – не признали мальчика. Они считали, что Василий родился от Константина Райкина.

Сын Владимира Тихонова и Наталья Варлей Василий Pinterest

Когда Мордюкову впервые спросили об отношениях с внуком, Нонна Викторовна отрезала:

"Мы не общаемся. Почему – это мое личное дело. Есть причина. Чтобы это рассказать, надо много слез лить..."

Не общалась она и с другим внуком – Владимиром – который родился от второго брака ее сына с актрисой театра на льду Натальей Егоровой. Когда Владимир Тихонов умер, его младшему сыну было всего 8 лет. Наталья осталась одна с ребенком на руках – звездные дедушка и бабушка финансово их не поддерживали, а вскоре и вовсе перестали общаться.

Младший внук Мордюковой Владимир Собеседник

Тем не менее, Наталья Егорова всегда поощряла желания сына общаться с бабушкой – мальчик ей периодически звонил, до тех пор пока не нарвался на сестру Нонны Викторовны, которая обвинила его в вымогательстве денег и запретила звонить. Чтобы продолжить общение с бабушкой, ему приходилось при звонках представляться сотрудником различных органов.

Сегодня 38-летний Владимир Тихонов-младший работает в столичном Театре романса – он стал продолжателем знаменитой династии артистов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие известные актрисы в СССР стали психически больными и что с ними произошло.