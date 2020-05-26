Звезда сериала "Великая" откровенно рассказал о съемках сцен секса

Кристина Долматова Кино 12:01, 26.05.2020

Британский актер Николас Холт, исполнивший роль Петра III в комедийном сериале "Великая", рассказал, как снимались постельные сцены в шоу.

Об этом пишет The Independent. По словам артиста, эротические эпизоды давались ему нелегко из-за их абсурдности.

Николас Холт и Эль Фэннинг в сериале "Великая"
Фото: spletnik.ru

"Их очень тяжело снимать, потому что они очень, очень забавные и просто глупые", – заявил Холт.

Он также добавил, что в некоторых эпизодах не мог смотреть коллегам, в том числе исполнившей роль Екатерины Великой Эль Фэннинг, в глаза, потому что мог рассмеяться.

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку самых легендарных эротических сцен в популярных лентах, которые вошли в историю кинематографа.

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