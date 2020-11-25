Звезда сериала 'Ход королевы' раскрыла секрет о сексуальном опыте и ориентации главной героини

Голливудская актриса Аня Тейлор-Джой, которая сыграла шахматистку Бет Хармон в сериале "Ход королевы" откровенно рассказала о сексуальной жизни и ориентации ее героини.

Так, в одном из эпизодов в постели Бет оказывается обнаженная красивая модель Клео. По словам актрисы, сексуальный опыт шахматистки порой действительно выглядит неловко и смешно. Об этом знаменитость заявила в интервью изданию The Sun.

"Бет не очень везет с партнерами. Она лишилась девственности, оставаясь полностью одетой. И когда все кончилось, снисходительно похлопала парня по плечу. Кстати, я предложила вставить этот жест в сцену. Зрители имеют право строить свои предположения", – рассказала Тейлор-Джой.

Кроме того, она обратила внимание на одну деталь – каждую свою партию Бет заканчивает рукопожатием.

"Для нее важен этот жест. Она словно подводит итог, ставит точку. Будто хочет сказать: "Неплохо. Ты попытался. Спасибо". В этом есть свой сексуальный подтекст", – отметила актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аня Тейлор-Джой заявила, что почувствовала – эта роль в сериале "Ход королевы" создана именно для нее.