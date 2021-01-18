Звезда сериала "Друзья" раскрыла подробности съемок новой серии

София Ковнир Кино 14:58, 18.01.2021 Обновлено: 15:29, 18.01.2021

Американская актриса Лиза Кудроу рассказала, что съемки спецвыпуска популярного сериала "Друзья" начнутся весной этого года.

По ее словам, она уже кое-что сняла для ленты. Об этом знаменитость сообщила изданию Deadline.

Как стало известно, картину будут снимать в том же месте и в привычных для всех декорациях.

Кроме того, Кудроу отметила, что спецвыпуск не станет перезагрузкой проекта. Она добавила, что актеры не будут играть своих персонажей, а просто соберутся вместе, как друзья.

Также в съемках новой серии киноленты примет участие шестерка оригинального состава актеров: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

Кадр из сериала "Друзья"
www.filmpro.ru

Напомним, сериал "Друзья" – это американский комедийный телесериал, повествующий о жизни шестерых друзей. Признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс, сыгравшая роль Моники Геллер, в честь Дня благодарения повторила знаменитый танец своей героини с индейкой на голове.

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