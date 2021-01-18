Звезда сериала "Друзья" раскрыла подробности съемок новой серии

София Ковнир
София Ковнир
Кино
3,7 т.
Звезда сериала 'Друзья' раскрыла подробности съемок новой серии

Американская актриса Лиза Кудроу рассказала, что съемки спецвыпуска популярного сериала "Друзья" начнутся весной этого года.

По ее словам, она уже кое-что сняла для ленты. Об этом знаменитость сообщила изданию Deadline.

Как стало известно, картину будут снимать в том же месте и в привычных для всех декорациях.

Кроме того, Кудроу отметила, что спецвыпуск не станет перезагрузкой проекта. Она добавила, что актеры не будут играть своих персонажей, а просто соберутся вместе, как друзья.

Также в съемках новой серии киноленты примет участие шестерка оригинального состава актеров: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

Кадр из сериала "Друзья"

Напомним, сериал "Друзья" – это американский комедийный телесериал, повествующий о жизни шестерых друзей. Признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс, сыгравшая роль Моники Геллер, в честь Дня благодарения повторила знаменитый танец своей героини с индейкой на голове.

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