Актриса Эллен Пейдж, известная по фильмам "Начало" и "Джуно", а также роли Вани Харгривз в сериале "Академия Амбрелла", решила сменить ориентацию. Теперь трансгендерного актера зовут Эллиот Пейдж. Сам он также просит обращаться к нему как "он/они".

Кроме того, актер опубликовал открытое письмо о поддержке трансгендерных и небинарных личностей. Мол, они всегда его вдохновляли и делали мир более милосердным. Поэтому Эллиот Пейдж очень рад реализовать собственное "я".

Такое заявление не оставило никого равнодушным, особенно деятелей киноиндустрии. Режиссер Джеймс Ганн был одним из первых, кто поддержал Эллиота в таком непростом решении. Огромную поддержку также выразил Netflix, который занимается созданием сериала "Академия Амбрелла". Помимо этого, актера поприветствовали комики Эллен ДеДженерес и Кумайль Нанджиани, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Но больше всего решению обрадовалась супруга Эллиота — танцовщица и учительница Эмма Портнер. Она заявила, что полюбила его еще больше и очень гордится своим супругом.

Понятное дело, что мимо такого заявления не могли пройти мимо представители ЛГБТ-сообщества. Представитель GLAAD Ник Адамс заявил, что Эллиот Пейдж "теперь станет источником вдохновения для транс- и небинарных людей".

А пока люди понемногу привыкают к новой личности, предлагаем посмотреть фантастический фильм Кристофера Нолана "Интерстеллар". Эллиот Пейдж пробовался на главную женскую роль в этом фильме, но она досталась Энн Хэтэуэй.

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