Звезда "Секса в большом городе" раскрыла подробности продолжения сериала

Юля Ухина Кино 08:05, 1.02.2021 Обновлено: 08:09, 1.02.2021

Американская актриса Сара Джессика Паркер рассказала подробности продолжения "Секса в большом городе". По ее словам, частью истории станет пандемия COVID-19.

Подробностями знаменитость поделилась в интервью Vanity Fair. Она также добавила, что по сюжету, главные героини Кэрри, Миранда и Шарлотта будут адаптироваться к новому миру. Особое значение в их жизни приобретут соцсети, политические движения и новые тренды в моде, а двое из них по сценарию – теперь матери подростков.

Кадр из сериала "Секс в большом городе"
dispatch.com

В новом сезоне "Секса в большом городе" запланировано 10 серий по 30 минут. Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс) вернутся к своим ролям. Стоит отметить, что актриса Ким Кэтролл (Саманта Джонс) не будет сниматься в сериале, так как ранее она уже сообщала о нежелании возвращаться к проекту.

  • Напомним, "Секс в большом городе" – американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети показали тизер продолжения сериала "Секс в большом городе".

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