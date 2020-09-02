Звезда "Ривердэйла" оказалась агентом ФБР и ловила педофилов

Американская актриса Марисоль Николс, сыгравшая Гермиону Лодж в сериале "Ривердэйл", рассказала, что в течение последних шести лет работала спецагентом Федерального бюро расследований (ФБР) под прикрытием.

Так, 46-летняя знаменитость помогала ловить педофилов и расследовать преступления, связанные с сексуальным рабством, пишет Deadline.

Актриса рассказала, что начала сотрудничать с ФБР, когда у нее начались проблемы с кинокарьерой. Во время операций Николс выдавала себя за мать, предлагала педофилам встретиться с ребенком за вознаграждение или играла роль 12-летнего подростка в соцсетях.

Николс во время операции Marie Clarie

Многие телекомпании в США заинтересовались историей актрисы. В частности, Sony Pictures Television разрабатывает проект, в котором Николс станет продюсером и, возможно, сыграет главную роль.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ в рамках меморандума начало сотрудничать с ФБР США по делу ПриватБанка, связанным с бизнесменом Игорем Коломойским.