Звезда "Ривердэйла" оказалась агентом ФБР и ловила педофилов
Американская актриса Марисоль Николс, сыгравшая Гермиону Лодж в сериале "Ривердэйл", рассказала, что в течение последних шести лет работала спецагентом Федерального бюро расследований (ФБР) под прикрытием.
Так, 46-летняя знаменитость помогала ловить педофилов и расследовать преступления, связанные с сексуальным рабством, пишет Deadline.
Актриса рассказала, что начала сотрудничать с ФБР, когда у нее начались проблемы с кинокарьерой. Во время операций Николс выдавала себя за мать, предлагала педофилам встретиться с ребенком за вознаграждение или играла роль 12-летнего подростка в соцсетях.
Многие телекомпании в США заинтересовались историей актрисы. В частности, Sony Pictures Television разрабатывает проект, в котором Николс станет продюсером и, возможно, сыграет главную роль.
Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ в рамках меморандума начало сотрудничать с ФБР США по делу ПриватБанка, связанным с бизнесменом Игорем Коломойским.