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Звезда "Ривердэйла" оказалась агентом ФБР и ловила педофилов

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Кино
3,0 т.
Марисоль Николс оказалась агентом ФБР под прикрытием

Марисоль Николс оказалась агентом ФБР под прикрытием. Insider

Американская актриса Марисоль Николс, сыгравшая Гермиону Лодж в сериале "Ривердэйл", рассказала, что в течение последних шести лет работала спецагентом Федерального бюро расследований (ФБР) под прикрытием.

Так, 46-летняя знаменитость помогала ловить педофилов и расследовать преступления, связанные с сексуальным рабством, пишет Deadline.

Актриса рассказала, что начала сотрудничать с ФБР, когда у нее начались проблемы с кинокарьерой. Во время операций Николс выдавала себя за мать, предлагала педофилам встретиться с ребенком за вознаграждение или играла роль 12-летнего подростка в соцсетях.

Николс во время операции

Николс во время операции Marie Clarie

Многие телекомпании в США заинтересовались историей актрисы. В частности, Sony Pictures Television разрабатывает проект, в котором Николс станет продюсером и, возможно, сыграет главную роль.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ в рамках меморандума начало сотрудничать с ФБР США по делу ПриватБанка, связанным с бизнесменом Игорем Коломойским.

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