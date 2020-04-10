Звезда "Первых ласточек" впервые рассказал об отношениях

24-летний украинский актер Максим Девизоров, сыгравший Дениса в сериале Нового канала "Первые ласточки", рассказал о новых отношениях.

Возлюбленная Девизорова тоже актриса. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть фотографии пары.

"Да, на момент выхода сериала я говорил, что мое сердце свободно, но все меняется. Сейчас состою в отношениях с замечательной девушкой. Нам весело и классно вместе!", - заявил он.

Девушку зовут Лилия, ей 27 лет, и она тоже актриса. Пара познакомилась на съемках сериала "Доктор Вера".

"Мы были знакомы раньше, но очень поверхностно. Поэтому, можно сказать, на съемках раззнакомились", - сказал актер.

Отметим, что парень непродолжительное время был женат. Со своей будущей супругой он познакомился в университете. В браке ребята пробыли всего полгода. В одном из интервью Макс признавался, что нелегко пережил развод.

Как ранее писал OBOZREVATEL, знаменитая украинская актриса Олеся Жураковская, сыгравшая в сериале Нового канала "Первые ласточки", рассказала о насилии в отношениях с любимым человеком.