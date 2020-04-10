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10 апреля • обновлено в 18:46
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Звезда "Первых ласточек" впервые рассказал об отношениях

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24-летний украинский актер Максим Девизоров, сыгравший Дениса в сериале Нового канала "Первые ласточки", рассказал о новых отношениях.

Возлюбленная Девизорова тоже актриса. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть фотографии пары.

Звезда "Первых ласточек" впервые рассказал об отношениях
"Да, на момент выхода сериала я говорил, что мое сердце свободно, но все меняется. Сейчас состою в отношениях с замечательной девушкой. Нам весело и классно вместе!", - заявил он.

Девушку зовут Лилия, ей 27 лет, и она тоже актриса. Пара познакомилась на съемках сериала "Доктор Вера".

"Мы были знакомы раньше, но очень поверхностно. Поэтому, можно сказать, на съемках раззнакомились", - сказал актер.
Звезда "Первых ласточек" впервые рассказал об отношениях
Звезда "Первых ласточек" впервые рассказал об отношениях
Звезда "Первых ласточек" впервые рассказал об отношениях
Звезда "Первых ласточек" впервые рассказал об отношениях

Отметим, что парень непродолжительное время был женат. Со своей будущей супругой он познакомился в университете. В браке ребята пробыли всего полгода. В одном из интервью Макс признавался, что нелегко пережил развод.

Как ранее писал OBOZREVATEL, знаменитая украинская актриса Олеся Жураковская, сыгравшая в сериале Нового канала "Первые ласточки", рассказала о насилии в отношениях с любимым человеком.

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Автор
Мария Дидык
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