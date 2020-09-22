Звезда "Гарри Поттера" изменился до неузнаваемости ради роли в фильме. Фото

Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в киносаге про Гарри Поттера, изменился до неузнаваемости.

Так, артист из блондина-аристократа превратился в шатена средних лет с "крайне отталкивающей внешностью" ради роли в фильме "Руководство няни по охоте на монстров" от Netflix, который выйдет на экраны уже в октябре этого года. Об этом сообщает издание Daily Star.

Том Фелтон изменился до неузнаваемости ради роли в фильме. Коллаж

Отметим, что Фелтону доверили играть в комедии главного негативного персонажа – злодея Бугимена (Гран Гиньоля), который в ночь на Хэллоуин похищает ребенка. Кроме того, в данном фильме, основанном на популярной книге Джо Балларани, также будут сниматься такие звезды, как Индиа Мур, Тамара Смарт и Уна Лоуренс.

Том Фелтон в фильме "Руководство няни по охоте на монстров". Daily Star

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский актер Дэниел Рэдклифф, который стал популярным благодаря роли Гарри Поттера, рассказал, как и почему напивался во время съемок киносаги.