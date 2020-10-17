Звезда "Эммануэль" Сильвия Кристель умерла 8 лет назад: кем была актриса, показавшая СССР секс

Звезда культовой эротической драмы "Эммануэль" Сильвия Кристель умерла 8 лет назад, 17 октября 2012 года. Она была первой актрисой, которая познакомила граждан СССР с сексом на телеэкранах.

Всемирная слава пришла к Кристель в 22 года – она стала героиней сенсационной ленты с открытыми сексуальными сценами. После первой роли в "Эммануэль", Кристель сыграла еще в нескольких фильмах из серии эротической мелодрамы, чем заслужила себе славу главного мирового секс-символа в индустрии кино. OBOZREVATEL предлагает узнать интересные факты из жизни Сильвии Кристель.

Будущая актриса родилась в 1952 году в семье со строгими христианскими традициями. Однако, несмотря на суровое воспитание, Сильвия не отличалась ни послушанием, ни кротким нравом. С детства она страдала нарциссизмом – ее бабушке приходилось заклеивать зеркало газетой, чтобы внучка часами не занималась самолюбованием.

В 11 лет ее отдали в католический интернат, но исправить сложный характер девочки это не помогло. Сильвия решила стать известной моделью и начала участвовать в конкурсах красоты. Ей удалось завоевать несколько титулов на конкурсах в Голландии и Европе.

С 1973 года, когда Сильвие Кристель было 20 лет, она начала сниматься в кино, в то числе в картинах "для взрослых". Уже через год ее пригласил на главную роль режиссер-дебютант Жюст Жакен. Его поиски героини эротической мелодрамы "Эммануэль" длились уже несколько месяцев – все известные актрисы отказывались, узнав о наличии откровенных сцен. Сильвия согласилась, но во время съемок ей пришлось для храбрости постоянно пить алкоголь.

"Я победила мой стыд, я его сковала. Шампанское стало моим союзником. Несколько бокалов – и мой страх растворялся. Во мне не было эксгибиционизма, а только желание понравиться и вкус ожидаемого успеха", – рассказывала Кристель.

После премьеры первой части фильма "Эммануэль" в Европе разразился скандал: по тем временам картина была чересчур провокационной. Вначале фильм хотели запретить как порнографический, но потом все же выпустили в кинопрокат с ограничением для лиц младше 18 лет. Критики разнесли в пух и прах как режиссера, так и актрису, однако публика была в восторге: в первые недели показа фильм побил все рекорды кассовых сборов. Афиша с изображением сидящей в плетеном кресле обнаженной Сильвией Кристель висела в Париже на Елисейских полях в течение 13 лет. За это время фильм посмотрели десятки миллионов зрителей.

Впрочем, роль Эммануэль стала для Кристель роковой – из образа сексапильной француженки она выбраться так и не смогла, а режиссеры не видели в ней глубокую драматическую актрису. Несмотря на то, что в период с 1974 года по 1990-й были сняты еще несколько картин, как продолжение "Эммануэль", прежнего успеха они не имели. Позже появилось множество подделок фильма откровенно порнографического содержания, что окончательно сгубило карьеру актрисы.

Кристель была одной из самых желанных любовниц у мужчин со всего мира, в их числе были бизнесмены, политики и звезды. Она несколько лет встречалась с президентом Франции Валери д’Эстеном, и он не скрывал своей связи со скандальной актрисой. После расставания с ним было еще несколько громких романов, но ни один из них не стал для нее судьбоносным. В итоге Сильвия Кристель пристрастилась к алкоголю и наркотикам.

В 2003 г. актрисе поставили диагноз "рак горла". Звезда кино прошла более 30 курсов химиотерапии, которые длились несколько лет. Во время очередного из них у Кристель случился инсульт. 18 октября 2012 г. ее не стало. Актриса сыграла около 40 ролей в кино, но до сих ее имя пор ассоциируется только с образом Эммануэль.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября актрисе Сильвии Кристель могло б исполниться 68 лет. Смотрите откровенные фото культовой кинозвезды по ссылке.