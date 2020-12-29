Звезда "Друзей" в новом фильме "Смерть 2020-му" заявила о несуществовании Украины. Видео

София Ковнир Кино 11:39, 29.12.2020 Обновлено: 12:10, 29.12.2020

Американская актриса, звезда сериала "Друзья" Лиза Кудроу в новом фильме под названием "Смерть 2020-му" заявила о том, что в мире не существует такой страны, как Украина.

Так, в нашумевшей киноленте известные актеры играют псевдоэкспертов, которые комментируют события уходящего года. Об этом сообщили в Telegram-канале издания "Бабель" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, во время одной из сцен Кудроу в контексте дела об импичменте президенту США Дональду Трампу говорит, что "нет такого места, как Украина".

Лиза Кудроу
Mosu.ru

Стоит отметить, что ранее на стриминговой платформе Netflix опубликовали трейлер к нашумевшему фильму "Смерть 2020-му" (Death To 2020). Главным сценаристом киноленты является Чарли Брукер – автор сериала "Черное зеркало".

  • Напомним, Чарли Брукер известен как создатель сериала "Черное зеркало", в котором показано влияние информационных технологий на человеческие отношения. Серии киноленты называются Smithereens/"Осколки", "Rachel, Jack and Ashley, Too"/"Рейчел, Джек и Эшли тоже" и "Striking Vipers"/"Поразительные гадюки".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сериал "Черное зеркало" был номинирован на премию "Эмми".

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