Звезда 'Друзей' в новом фильме 'Смерть 2020-му' заявила о несуществовании Украины. Видео

Американская актриса, звезда сериала "Друзья" Лиза Кудроу в новом фильме под названием "Смерть 2020-му" заявила о том, что в мире не существует такой страны, как Украина.

Так, в нашумевшей киноленте известные актеры играют псевдоэкспертов, которые комментируют события уходящего года. Об этом сообщили в Telegram-канале издания "Бабель" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, во время одной из сцен Кудроу в контексте дела об импичменте президенту США Дональду Трампу говорит, что "нет такого места, как Украина".

Стоит отметить, что ранее на стриминговой платформе Netflix опубликовали трейлер к нашумевшему фильму "Смерть 2020-му" (Death To 2020). Главным сценаристом киноленты является Чарли Брукер – автор сериала "Черное зеркало".

Напомним, Чарли Брукер известен как создатель сериала "Черное зеркало", в котором показано влияние информационных технологий на человеческие отношения. Серии киноленты называются Smithereens/"Осколки", "Rachel, Jack and Ashley, Too"/"Рейчел, Джек и Эшли тоже" и "Striking Vipers"/"Поразительные гадюки".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сериал "Черное зеркало" был номинирован на премию "Эмми".