Звезда Disney и Marvel: США всколыхнула смерть молодого актера

В ночь на 7 июля в США умер 20-летний актер и танцор Камерон Бойс.
Первыми о его смерти сообщил британский таблоид The Sun. Вслед за журналистами официальное заявление обнародовали родственники Бойса.
Они подтвердили информацию о внезапной смерти парня, сообщив, что это произошло в следствие продолжительной болезни.
Камерон Бойс
instagram.com/thecameronboyce
Указывается, что сердце молодого человека остановилось во сне, когда случился приступ. Другие подробности не сообщаются, как и точная причина смерти.
Отметим, Бойс родился в Лос-Анджелесе. В 9 лет он дебютировал в фильме ужасов "Зеркала", а также сыграл второстепенную роль в сериале "Держись, Чарли!"
Два года спустя актер появился в блокбастере Адама Сэндлера, фильме "Взрослые", как один из детей Сэндлера.
Камерон Бойс
instagram.com/thecameronboyce
В 12 лет юноша заключил контракт со студией Disney, сыграв после этого в фильмах "На крючке", "Танцевальная лихорадка", "Одноклассники", "Лив и Мэдди", "Наследники", "Дневник геймера", "Летний лагерь".
Бойс получил роль Германа Шульца (Шокера) в фильме "Человек-паук" от знаменитой киностудии Marvel.
Также он снялся в трилогии "Descendants", премьера третьей части которой назначена на 2 августа.
Камерон Бойс
instagram.com/thecameronboyce
Камерон Бойс
instagram.com/thecameronboyce
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