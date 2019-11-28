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29 ноября • обновлено в 10:59
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"Зверье какое-то!" Известный в России комик высказался о секс-скандале с Асмус

8.2т
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Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили раскритиковал пользователей за травлю Кристины Асмус из-за нашумевшей эротической сцены в фильме "Текст".

Соответствующее заявление он сделал во время интервью на программе "Макаревна", отметив, что на актрису и ее супруга Гарика Харламова накинулось "какое-то зверье" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, Бебуришвили задали вопрос, как он отреагировал, если его возлюбленная пришла бы домой и спросила разрешения сняться в фильме, где присутствуют подобные сцены.

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"Я скажу, что, если это принесет тебе моральное удовлетворение… Я просто знаю, как снимается кино. Там нет проникновений, но, если мы не говорим про художественные фильмы", – отметил он.

Андрей Бебуришвили (справа) раскритиковал хейтеров Асмус

Андрей Бебуришвили (справа) раскритиковал хейтеров Асмус

Кадр из видео

По словам юмориста, в современных фильмах используют на съемках специальные трусы, после чего все монтируют. А многие зрители до сих пор уверены, что героиня культового сериала "Игра престолов" Серсея Ланнистер действительно ходила голой по городу под крики "позор". Однако, на самом деле, создатели показывают не настоящее тело актрисы.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Кадр из фильма "Текст"

"Я до сих пор не понимаю этой травли Харламова. Для меня это просто зверье какое-то. Просто удивительно. Когда пишут в комментариях: "твою жену там дрючат, ты чего?!" Как они, интересно, смотрели "Аватара"? Если они во все верят, это еж тупо! Как можно верить в кино?! Понятно, что это не фантастика, но, как по мне, эта сцена (с Асмус. – Ред.) фантастика", – резюмировал Бебуришвили.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
Кристина Асмус Гарик Харламов
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес кино скандалы
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Комментарии
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Хвостоголовые, где вы берёте всё это дер-ьмо. Нормальным человекам нас. Рать и на Асмус и на Бебуришвили, а уж тем более на ваши высерыы
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семенов Александр
семенов Александр
а что чубатым разве можно смотреть фильмы производства агресивного агрессора ... странно а кастрюля на голове не мешает?
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Pooh Vini
Pooh Vini
семенов Александр, чудак-человек.пришло,серануло что-то не в тему и довольное.
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