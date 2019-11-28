"Зверье какое-то!" Известный в России комик высказался о секс-скандале с Асмус

Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили раскритиковал пользователей за травлю Кристины Асмус из-за нашумевшей эротической сцены в фильме "Текст".

Соответствующее заявление он сделал во время интервью на программе "Макаревна", отметив, что на актрису и ее супруга Гарика Харламова накинулось "какое-то зверье" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, Бебуришвили задали вопрос, как он отреагировал, если его возлюбленная пришла бы домой и спросила разрешения сняться в фильме, где присутствуют подобные сцены.

"Я скажу, что, если это принесет тебе моральное удовлетворение… Я просто знаю, как снимается кино. Там нет проникновений, но, если мы не говорим про художественные фильмы", – отметил он.

Андрей Бебуришвили (справа) раскритиковал хейтеров Асмус Кадр из видео

По словам юмориста, в современных фильмах используют на съемках специальные трусы, после чего все монтируют. А многие зрители до сих пор уверены, что героиня культового сериала "Игра престолов" Серсея Ланнистер действительно ходила голой по городу под крики "позор". Однако, на самом деле, создатели показывают не настоящее тело актрисы.

Кристина Асмус Кадр из фильма "Текст"

"Я до сих пор не понимаю этой травли Харламова. Для меня это просто зверье какое-то. Просто удивительно. Когда пишут в комментариях: "твою жену там дрючат, ты чего?!" Как они, интересно, смотрели "Аватара"? Если они во все верят, это еж тупо! Как можно верить в кино?! Понятно, что это не фантастика, но, как по мне, эта сцена (с Асмус. – Ред.) фантастика", – резюмировал Бебуришвили.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В прокат вышел фильм "Текст", в котором Асмус исполнила главную роль и он сразу же спровоцировал скандал: одним из самых обсуждаемых эпизодов картины стала постельная сцена Асмус вместе с Иваном Янковским.

Пользователи сети накинулись на Кристину и начали ее осуждать за столь провокационную роль. Они также начали заваливать ее мужа, комика Гарика Харламова вопросами: как он мог позволить жене сняться в подобном.

Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на голую грудь Асмус.

Позже в сети появилось полное видео скандальной постельной сцены с российской актрисой Кристиной Асмус из фильма "Текст".

Также стало известно, что во время съемок использовались специальные накладки, потому актеры даже не касались друг друга.

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