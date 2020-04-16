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16 апреля • обновлено в 20:18
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"Зулейха открывает глаза": о чем сериал и где смотреть все серии онлайн

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В России презентовали сериал "Зулейха открывает глаза", снятый по одноименному бестселлеру Гузель Яхиной.

Сериал рассказывает о татарской крестьянке Зулейхе. Премьера состоялась в понедельник, 13 апреля на канале "Россия-1". Также серии опубликованы на YouTube (смотрите видео в конце новости).

Чулпан Хаматова в сериале "Зулейха открывает глаза"

Чулпан Хаматова в сериале "Зулейха открывает глаза"

Teleprogramma.pro

О чем сериал "Зулейха открывает глаза"

В один из дней зимой 1930-го года убивают супруга татарской крестьянки Зулейхи. Саму женщину вместе с сотнями других переселенцев отправляют каторгой в Сибирь, однако до места назначения добираются лишь тридцать человек.

Люди разного происхождения и образования вынуждены бороться с тайгой и безжалостным государством за свои жизни. Проходя через суровые испытания, Зулейха понимает, что только научившись прощать себя, людей, судьбу и даже родину, так жестоко с ней поступившую, можно познать любовь и выжить в этих страшных условиях.

"Зулейха открывает глаза": о чем сериал и где смотреть онлайн

Фильм Про

В сериале снимались: Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд, Александр Сирин, Елена Шевченко, Евгений Морозов и другие.

"Зулейха открывает глаза": где смотреть все серии онлайн

Сериал транслируется по будням в 21:20 на телеканале "Россия-1". Все серии можно посмотреть на YouTube, перейдя по ссылке. В настоящее время вышло 4 серии. Заключительная серия выйдет в эфир 22 апреля 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле состоялась премьера криминальной драмы "Рикошет". Чтобы узнать, где смотреть все серии онлайн – перейдите по этой ссылке.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Ева Романова
Персона
Чулпан Хаматова
Теги
российские телеканалы сериал
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