Золотой глобус 2020: названы номинанты на премию

В США, 9 декабря, объявили номинантов на одну из самых престижных наград в мире кино "Золотой глобус".

Видео награждения появилось на YouTube. Публикуем полный список номинантов:

Полнометражные фильмы:

Лучший фильм (драма):

"Ирландец" (The Irishman)

"Брачная история" (Marriage Story)

"1917" (1917)

"Джокер" (Joker)

"Маленькие женщины" (Little Women)

Лучший фильм на иностранном языке:

"Прощание" (The Farewell)

"Боль и слава" (Pain and Glory)

"Портрет девушки в огне" (Portrait of a Lady on Fire)

"Паразиты" (Parasite)

"Отверженные" (“Les Miserables)

Лучший сценарий:

Ноа Баумбах ("Брачная история")

Пон Джун Хо и Хан Джи Вон ("Паразиты")

Энтони Маккартен ("Два Папы")

Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")

Стивен Заиллян ("Ирландец")

Лучшая песня:

Beautiful Ghosts ("Кошки")

(I'M Gonna) Love Me Again ("Рокетмэн")

Into the Unknown ("холодное сердце 2")

Spirit ("Король Лев")

Stand Up ("Гарриет" (Harriet))

Лучшая мужская роль второго плана:

Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")

Энтони Хопкинс ("Два Папы")

Аль Пачино ("Ирландец")

Джо Пеши ("Ирландец")

Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")

Лучшая женская роль второго плана:

Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл")

Аннетт Бенинг (The Report)

Лора Дерн ("Брачная история")

Деннифер Лопес ("Стриптизерши")

Марго Робби ("Секс-бомба")

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):

Дэниел Крейг ("Достать ножи")

Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо")

Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")

Терон Эгертон ("Рокетмэн")

Эдди Мерфи ("Меня зовут Долеймайт")

Лучший анимационный фильм:

"Холодное сердце 2" (Frozen II)

Как приручить дракона 3: Скрытый мир" (How to Train Your Dragon: The Hidden World)

"Мистер Линк: потерянное звено эволюции "(Missing Link)

"История игрушек 4" (Toy Story 4)

"Король Лев" (The Lion King)

Лучшая мужская роль (драма):

Кристиан Бэйл ("Форд против Феррари")

Антонио Бандерас ("Боль и слава")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Хоакин Феникс ("Джокер")

Джонатан Прайс ("Два Папы")

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):

Аквафина ("Прощание") (The Farewell)

Ана де Армас ("Достать ножи")

Кейт Бланшетт (Куда ты пропала, Бернадетт?")

Биани Фельдштейн ("Образование") (Booksmart)

Эмма Томпсон ("Поздняя ночь" (Late Night)

Лучший фильм (комедия или мюзикл):

"Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)

"Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)

"Достать ножи" (Knives Out)

"Рокетмэн" (Rocketman)

"Мое имя – Долемайт" (Dolemite Is My Name)

