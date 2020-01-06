Золотой глобус-2020: названы лучшие актеры и актрисы маленького "Оскара"

В ночь на 6 января, в США состоялась церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за прошлый год.

Церемония транслировалась в прямом эфире на телеканале NBC. Ниже мы публикуем список актеров и актрис, получивших награды. Каждый из победителей выделен жирным. Остальные в списке — номинанты на награду в этой категории.

Отметим, что Золотой глобус считается своеобразной репетицией перед вручением кинопремии "Оскар", которая в этом году состоится уже 9 февраля. Зачастую обладатели наград Золотой глобус побеждают и там.

А здесь читайте о том, какие фильмы и сериалы получили награду в этом году.

Элтон Джон и Лора Дерн

Лучшая мужская роль — драма

Кристиан Бэйл ("Ford против Ferrari")

Антонио Бандерас ("Боль и слава")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Хоакин Феникс ("Джокер")

Джонатан Прайс ("Два Папы")

Лучшая женская роль — драма

Синтия Эриво ("Гарриет")

Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")

Сирша Ронан ("Маленькие женщины")

Шарлиз Терон ("Секс-бомба")

Рене Зеллвегер ("Джуди")

Оливия Коулман

Лучшая мужская роль второго плана

Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")

Энтони Хопкинс ("Два Папы")

Аль Пачино ("Ирландец")

Джо Пеши ("Ирландец")

Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")

Лучшая женская роль второго плана

Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл")

Аннетт Бенинг (The Report)

Лора Дерн ("Брачная история")

Деннифер Лопес ("Стриптизерши")

Марго Робби ("Секс-бомба")

Лучшая мужская роль — комедия или мюзикл

Дэниел Крейг ("Достать ножи")

Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо")

Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")

Терон Эгертон ("Рокетмэн")

Эдди Мерфи ("Меня зовут Долеймайт")

Лучшая женская роль — комедия или мюзикл

Аквафина ("Прощание")

Ана де Армас ("Достать ножи")

Кейт Бланшетт ("Куда ты пропала, Бернадетт?")

Биани Фельдштейн ("Образование")

Эмма Томпсон ("Поздняя ночь")

Читайте на OBOZREVATEL о том, как прошла церемония вручения Золотого глобуса в 2018 году.

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