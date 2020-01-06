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6 января • обновлено в 07:09
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Золотой глобус-2020: названы лучшие актеры и актрисы маленького "Оскара"

1.2т
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В ночь на 6 января, в США состоялась церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за прошлый год.

Церемония транслировалась в прямом эфире на телеканале NBC. Ниже мы публикуем список актеров и актрис, получивших награды. Каждый из победителей выделен жирным. Остальные в списке — номинанты на награду в этой категории.

Отметим, что Золотой глобус считается своеобразной репетицией перед вручением кинопремии "Оскар", которая в этом году состоится уже 9 февраля. Зачастую обладатели наград Золотой глобус побеждают и там.

А здесь читайте о том, какие фильмы и сериалы получили награду в этом году.

Элтон Джон и Лора Дерн

Элтон Джон и Лора Дерн

Золотой глобус-2020: названы лучшие актеры и актрисы маленького "Оскара"
Золотой глобус-2020: названы лучшие актеры и актрисы маленького "Оскара"

Лучшая мужская роль — драма

  • Кристиан Бэйл ("Ford против Ferrari")

  • Антонио Бандерас ("Боль и слава")

  • Адам Драйвер ("Брачная история")

  • Хоакин Феникс ("Джокер")

  • Джонатан Прайс ("Два Папы")

Лучшая женская роль — драма

  • Синтия Эриво ("Гарриет")

  • Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")

  • Сирша Ронан ("Маленькие женщины")

  • Шарлиз Терон ("Секс-бомба")

  • Рене Зеллвегер ("Джуди")

Оливия Коулман

Оливия Коулман

Лучшая мужская роль второго плана

  • Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")

  • Энтони Хопкинс ("Два Папы")

  • Аль Пачино ("Ирландец")

  • Джо Пеши ("Ирландец")

  • Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")

Золотой глобус-2020: названы лучшие актеры и актрисы маленького "Оскара"
Золотой глобус-2020: названы лучшие актеры и актрисы маленького "Оскара"
Золотой глобус-2020: названы лучшие актеры и актрисы маленького "Оскара"

Лучшая женская роль второго плана

  • Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл")

  • Аннетт Бенинг (The Report)

  • Лора Дерн ("Брачная история")

  • Деннифер Лопес ("Стриптизерши")

  • Марго Робби ("Секс-бомба")

Золотой глобус-2020: названы лучшие актеры и актрисы маленького "Оскара"

Лучшая мужская роль — комедия или мюзикл

  • Дэниел Крейг ("Достать ножи")

  • Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо")

  • Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")

  • Терон Эгертон ("Рокетмэн")

  • Эдди Мерфи ("Меня зовут Долеймайт")

Золотой глобус-2020: названы лучшие актеры и актрисы маленького "Оскара"
Золотой глобус-2020: названы лучшие актеры и актрисы маленького "Оскара"
Золотой глобус-2020: названы лучшие актеры и актрисы маленького "Оскара"

Лучшая женская роль — комедия или мюзикл

  • Аквафина ("Прощание")

  • Ана де Армас ("Достать ножи")

  • Кейт Бланшетт ("Куда ты пропала, Бернадетт?")

  • Биани Фельдштейн ("Образование")

  • Эмма Томпсон ("Поздняя ночь")

Читайте на OBOZREVATEL о том, как прошла церемония вручения Золотого глобуса в 2018 году.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Юрко Медянык
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