Золотой глобус-2020: названы лучшие актеры и актрисы маленького "Оскара"

В ночь на 6 января, в США состоялась церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за прошлый год.
Церемония транслировалась в прямом эфире на телеканале NBC. Ниже мы публикуем список актеров и актрис, получивших награды. Каждый из победителей выделен жирным. Остальные в списке — номинанты на награду в этой категории.
Отметим, что Золотой глобус считается своеобразной репетицией перед вручением кинопремии "Оскар", которая в этом году состоится уже 9 февраля. Зачастую обладатели наград Золотой глобус побеждают и там.
А здесь читайте о том, какие фильмы и сериалы получили награду в этом году.
Элтон Джон и Лора Дерн
Лучшая мужская роль — драма
Кристиан Бэйл ("Ford против Ferrari")
Антонио Бандерас ("Боль и слава")
Адам Драйвер ("Брачная история")
Хоакин Феникс ("Джокер")
Джонатан Прайс ("Два Папы")
Лучшая женская роль — драма
Синтия Эриво ("Гарриет")
Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")
Сирша Ронан ("Маленькие женщины")
Шарлиз Терон ("Секс-бомба")
Рене Зеллвегер ("Джуди")
Оливия Коулман
Лучшая мужская роль второго плана
Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")
Энтони Хопкинс ("Два Папы")
Аль Пачино ("Ирландец")
Джо Пеши ("Ирландец")
Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")
Лучшая женская роль второго плана
Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл")
Аннетт Бенинг (The Report)
Лора Дерн ("Брачная история")
Деннифер Лопес ("Стриптизерши")
Марго Робби ("Секс-бомба")
Лучшая мужская роль — комедия или мюзикл
Дэниел Крейг ("Достать ножи")
Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо")
Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")
Терон Эгертон ("Рокетмэн")
Эдди Мерфи ("Меня зовут Долеймайт")
Лучшая женская роль — комедия или мюзикл
Аквафина ("Прощание")
Ана де Армас ("Достать ножи")
Кейт Бланшетт ("Куда ты пропала, Бернадетт?")
Биани Фельдштейн ("Образование")
Эмма Томпсон ("Поздняя ночь")
Читайте на OBOZREVATEL о том, как прошла церемония вручения Золотого глобуса в 2018 году.
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