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6 января • обновлено в 05:53
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Золотой глобус 2020: какие фильмы и шоу победили

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В ночь на 6 января, в США проходит церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за прошлый год.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, какие фильмы и телевизионные шоу победили. Ниже мы публикуем список картин, получивших награды. Каждый из победителей выделен жирным. Остальные в списке — номинанты на награду в этой категории.

Новость обновляется.

Лучший телевизионный сериал — драма

  • "Большая маленькая ложь"

  • "Корона"

  • "Убивая Еву"

  • "Утреннее шоу"

  • "Наследники"

Золотой глобус 2020: какие фильмы и шоу победили

film.ru

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Золотой глобус 2020: кто номинирован, когда и где смотреть

Лучший фильм — драма

  • "Ирландец"

  • "Брачная история"

  • "1917"

  • "Джокер"

  • "Маленькие женщины"

Лучший фильм — комедия или мюзикл

  • "Однажды в Голливуде"

  • "Меня зовут Долемайт"

  • "Кролик Джоджо"

  • "Достать ножи"

  • "Рокетмен"

Лучшая режиссура

  • Пон Чжун Хо — "Паразиты"

  • Сэм Мендес — "1917"

  • Тодд Филлипс — "Джокер"

  • Мартин Скорсезе — "Ирландец"

  • Квентин Тарантино — "Однажды в Голливуде"

Лучший сценарий

  • Ноа Баумбах ("Брачная история")

  • Пон Джун Хо и Хан Джи Вон ("Паразиты")

  • Энтони Маккартен ("Два Папы")

  • Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")

  • Стивен Заиллян ("Ирландец")

Лучший сериал — комедия или мюзикл

  • "Барри"

  • "Флибег"

  • "Метод Комински"

  • "Удивительная миссис Мейзел"

  • "Политик"

Лучшая песня

  • Beautiful Ghosts ("Кошки")

  • (I'M Gonna) Love Me Again ("Рокетмэн")

  • Into the Unknown ("Холодное сердце 2")

  • Spirit ("Король Лев")

  • Stand Up ("Гарриет")

Читайте на OBOZREVATEL о том, как прошла церемония вручения Золотого глобуса в 2018 году.

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Автор
Мария Дидык
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