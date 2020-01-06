Золотой глобус 2020: какие фильмы и шоу победили

В ночь на 6 января, в США проходит церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за прошлый год.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, какие фильмы и телевизионные шоу победили. Ниже мы публикуем список картин, получивших награды. Каждый из победителей выделен жирным. Остальные в списке — номинанты на награду в этой категории.

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Лучший телевизионный сериал — драма

"Большая маленькая ложь"

"Корона"

"Убивая Еву"

"Утреннее шоу"

"Наследники"

film.ru

Лучший фильм — драма

"Ирландец"

"Брачная история"

"1917"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

Лучший фильм — комедия или мюзикл

"Однажды в Голливуде"

"Меня зовут Долемайт"

"Кролик Джоджо"

"Достать ножи"

"Рокетмен"

Лучшая режиссура

Пон Чжун Хо — "Паразиты"

Сэм Мендес — "1917"

Тодд Филлипс — "Джокер"

Мартин Скорсезе — "Ирландец"

Квентин Тарантино — "Однажды в Голливуде"

Лучший сценарий

Ноа Баумбах ("Брачная история")

Пон Джун Хо и Хан Джи Вон ("Паразиты")

Энтони Маккартен ("Два Папы")

Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")

Стивен Заиллян ("Ирландец")

Лучший сериал — комедия или мюзикл

"Барри"

"Флибег"

"Метод Комински"

"Удивительная миссис Мейзел"

"Политик"

Лучшая песня

Beautiful Ghosts ("Кошки")

(I'M Gonna) Love Me Again ("Рокетмэн")

Into the Unknown ("Холодное сердце 2")

Spirit ("Король Лев")

Stand Up ("Гарриет")

Читайте на OBOZREVATEL о том, как прошла церемония вручения Золотого глобуса в 2018 году.

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