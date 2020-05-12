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12 мая • обновлено в 12:02
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"Женские секреты": о чем сериал и где смотреть онлайн

1.1т
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На украинском телевидении 11 мая состоялась премьера нового сериала "Женские секреты". Это мелодраматический фильм, снятый компанией Film.ua по заказу телеканала "Украина".

Главные роли в сериале исполнили Ирина Гришак и Валерия Ланская. О чем сюжет и где смотреть все серии "Женские секреты" онлайн, – читайте далее в материале OBOZREVATEL (видео размещено в конце материала).

Сериал "Женские секреты"

Сериал "Женские секреты"

kino-teatr.ru

О чем сериал "Женские секреты"

30-летняя Марта работает психологом в престижном колледже и мечтает о своей семье. Однажды она решает помочь студентке Юле, которая хочет сделать аборт.

Марта, помня ошибки своей юности и пытаясь уберечь девушку от рокового шага, решает открыть правду отцу Юли. И неожиданно встречает свою первую любовь.

Съемки фильма проходили в Киеве и Киевской области в 2019 году.

Ирина Гришак в сериале "Женские секреты"

Ирина Гришак в сериале "Женские секреты"

kino-teatr.ru

Прохор Дубравин в сериале "Женские секреты"

Прохор Дубравин в сериале "Женские секреты"

kino-teatr.ru

"Женские секреты": где смотреть все серии онлайн

"Женские секреты" – это мини-сериал из 12-ти серий. Его премьера состоялась 11 мая 2020 года в Украине и 25 февраля 2020 года – в России на телеканале "Россия".

Помимо телевизионного показа (серии начинаются в 21.00 на телеканале "Украина"), сериал "Женские секреты" посмотреть онлайн можно по этой ссылке.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, турецкий сериал "Ветер любви" покорил украинцев: где смотреть все серии онлайн.

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Автор
Алина Мельник
Тема
новости Украины
Место
Украина
Теги
кадры из фильма кино сериал
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