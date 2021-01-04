Женщины-режиссеры сняли рекордное количество фильмов в 2020 году – исследование

Представители Калифорнийского университета провели исследование кинорынка и проанализировали 100 самых громких премьер 2020 года. Так, женщины-режиссеры сняли множество интересных фильмов.

Эксперты выяснили, что 16% картин создали женщины, и это является рекордом по сравнению с прошлыми годами. Об этом сообщает Variety.

Как стало известно, в 21% случаев женщины занимали руководящие должности в проектах Голливуда.

Среди популярных картин оказались "Мулан" Ники Каро, "Чудо-женщина 1984" Пэтти Дженкинс и "Хищные птицы" Кэти Янь.

Кроме этого, продюсеров-женщин на сегодняшний день в Голливуде 28%, исполнительных продюсеров – 21%, женщин-монтажеров – 18%, женщин-сценаристов – 12%, женщин-операторов – 3%.

"Мулан" ITC.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, названы 8 главных украинских фильмов и сериалов 2020 года, которые стоит посмотреть каждому.