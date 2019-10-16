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16 октября • обновлено в 20:17
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Кино в Украине выйдет на новый уровень: Зеленский подписал важный закон

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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, подписал закон о государственной поддержке кинематографии с целью привлечения иностранных инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Документ, в частности, предусматривает предоставление государственной субсидии для возврата иностранным кинопроизводителям 25% затрат на съемку фильмов на территории Украины.

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Зеленский подписал важный закон о кино

Зеленский подписал важный закон о кино

Кроме того, иностранные кинопроизводители могут получить возврат еще 5% расходов в случае, если они используют для создания фильмов произведения украинских авторов или сюжет об Украине, в частности тему вооруженной агрессии против нашей страны.

Ожидается, что реализация закона будет способствовать продвижению позитивного имиджа Украины за рубежом, популяризации украинских авторов и произведений в мире, сотрудничества и созданию совместных кинопроектов с ведущими западными продюсерами.

Как сообщает OBOZREVATEL, 12 сентября монобольшинство Верховной Рады приняло в целом законопроект №1058 об изменениях в закон "О господдержке кинематографии в Украине".

На 16-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES)Зеленский призвал международный бизнес инвестировать в Украин

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
бюджеты фильмов будут специально раздувать, чтобы содрать с Украины денег побольше.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Оце молоток, правильно!!!
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Следующую серию "Слуга народа" будут снимать голливудские режиссеры ...
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