Кино в Украине выйдет на новый уровень: Зеленский подписал важный закон

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, подписал закон о государственной поддержке кинематографии с целью привлечения иностранных инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Документ, в частности, предусматривает предоставление государственной субсидии для возврата иностранным кинопроизводителям 25% затрат на съемку фильмов на территории Украины.

Зеленский подписал важный закон о кино

Кроме того, иностранные кинопроизводители могут получить возврат еще 5% расходов в случае, если они используют для создания фильмов произведения украинских авторов или сюжет об Украине, в частности тему вооруженной агрессии против нашей страны.

Ожидается, что реализация закона будет способствовать продвижению позитивного имиджа Украины за рубежом, популяризации украинских авторов и произведений в мире, сотрудничества и созданию совместных кинопроектов с ведущими западными продюсерами.

Как сообщает OBOZREVATEL, 12 сентября монобольшинство Верховной Рады приняло в целом законопроект №1058 об изменениях в закон "О господдержке кинематографии в Украине".

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