Зеленский наградил орденами режиссера "Атлантиды" и актера Паперного

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени 70-летнего актера театра и кино Евгения Паперного и 49-летнего режиссера фильма "Атлантида" Валентина Васяновича.

Соответствующий указ № 491/2020 он подписал по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Так, народный артист Украины Евгений Паперный сыграл в 87 фильмах. Также известен как бывший муж актрисы Ольги Сумской, которая в 1990 году родила ему дочь Антонину. Паперный также был женат на актрисе Лидии Яремчук.

Валентин Васянович снял фильм "Атлантида" – антиутопию о будущем Донбасса. Фильм одержал победу на Венецианском и Одесском кинофестивалях, был выдвинут на премию "Оскар" за лучшую картину на иностранном языке от Украины.

Кроме того, глава государства наградил двух человек орденом князя Ярослава Мудрого V степени, четырех человек орденом "За заслуги" II степени, двух – орденом княгини Ольги I степени, еще один человек получил орден княгини Ольги ІІІ степени, медаль "За труд и доблесть".

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальные российские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов взорвались возмущениями из-за победы украинского фильма "Атлантида" в одной из номинаций на Венецианском кинофестивале.