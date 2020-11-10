Зеленский наградил орденами режиссера "Атлантиды" и актера Паперного

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Кино
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'Атлантида': Зеленский вручил орден режиссеру Васяновичу

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени 70-летнего актера театра и кино Евгения Паперного и 49-летнего режиссера фильма "Атлантида" Валентина Васяновича.

Соответствующий указ № 491/2020 он подписал по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Так, народный артист Украины Евгений Паперный сыграл в 87 фильмах. Также известен как бывший муж актрисы Ольги Сумской, которая в 1990 году родила ему дочь Антонину. Паперный также был женат на актрисе Лидии Яремчук.

Евгений Паперный награжден орденом "За заслуги"

Валентин Васянович снял фильм "Атлантида" – антиутопию о будущем Донбасса. Фильм одержал победу на Венецианском и Одесском кинофестивалях, был выдвинут на премию "Оскар" за лучшую картину на иностранном языке от Украины.

Валентин Васяновыч получил орден от Зеленского

Кроме того, глава государства наградил двух человек орденом князя Ярослава Мудрого V степени, четырех человек орденом "За заслуги" II степени, двух – орденом княгини Ольги I степени, еще один человек получил орден княгини Ольги ІІІ степени, медаль "За труд и доблесть".

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальные российские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов взорвались возмущениями из-за победы украинского фильма "Атлантида" в одной из номинаций на Венецианском кинофестивале.

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