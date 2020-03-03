Олег Табаков как актер оставил в сердцах зрителей светлую память о себе. Он не только сыграл огромное количество ролей в кино, но и руководил театром, занимался общественной деятельностью.

При этом человеком он был сложным и противоречивым. Рассказываем о коллизиях с наследством, возникших после смерти Табакова.

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Что оставил Табаков родственникам ?

Олег Табаков умер 10 марта 2018 года в возрасте 82 лет. Актер оставил после себя значительное количество накоплений и имущества.Родственники не раскрывают конкретных цифр, но по оценкам различных СМИ речь может идти о суммах начиная с 200 млн рублей и заканчивая несколькими миллиардами.

Олег Табаков в молодости

Сразу после смерти актера СМИ объявили, что все имущество отходит вдове актера, Марии Зудиной. Однако она отказалась комментировать эти заявления. Корреспонденту из "Комсомольской Правды" она ответила, что информация у журналистов не соответствует действительности, однако о настоящем размере доставшегося ей наследства она дискутировать не намерена.

Сын Олега Табакова, Антон, в свою очередь в беседе с журналистом сказал, что не отрицает, что все имущество могло отойти вдове отца. Однако разговор состоялся сразу после смерти актера, поэтому обсуждать материальные вопросы Антон тоже не захотел. "Наследство меня совсем не волнует" - ответил он.

Антон Табаков

И это вполне объяснимая реакция. Старшие дети Табакова, среди которых и Антон, уже взрослые, самостоятельные люди, да и самому Антону уже больше 50-ти. Сейчас он со своей семьей живет в Париже и занимается ресторанным бизнесом.

Старшая дочь Олега Табакова Александра хотела стать актрисой, но повторить яркую карьеру отца ей не удалось. Она работала в театре под руководством Табакова, однако после его ухода в другую семью разорвала с ним все контакты. На похороны отца она тоже не пришла. Ее брат, Антон, говорит, что на то у нее были свои причины и он не осуждает сестру за то, что та не захотела лично почтить память усопшего.

Александра Табакова в молодости и сейчас

Первая жена Людмила Крылова говорит о Табакове, что после развода он оставил все имущество себе. Она и двое ее детей не получили ничего из того, чем владел артист.

Олег и Людмила владели вместе роскошной четырехкомнатной квартирой в центре Москвы, которую после развода продали дешевле рыночной стоимости. На эти деньги Олег купил "убитую, черную двушку" своей дочери, как описывает жилье Людмила Крылова.

Олег Табаков и Марина Зудина

Зато большой интерес вызывает имущество его молодой вдовы, судить о котором можно из налоговых документов. Незадолго после смерти артиста журналисты сообщали о том, что совокупная стоимость имущества, которым владеет Марина, составляет около 90 млн рублей – огромная квартира в Москве, два гаража, два машино-места и небольшое нежилое помещение.

Разумно предполагать, что после вступления завещания в силу имущество Марины существенно увеличилось.

Особняк Табакова и Зудиной

СМИ уверены, что никакого раздела имущества между наследниками быть не может. Табаков 20 лет не общался со своей прошлой семьей и переписал все имущество на молодую супругу еще в 1999 году. Таким образом, другие квартиры и загородный дом, принадлежавший артисту, перешли в безраздельное пользование его молодой вдовы.

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