Захватывающий детектив "Филин" показали Украине: где смотреть все серии онлайн

На украинском телевидении показали захватывающий детективный сериал "Филин. Многосерийная лента снята конпанией "ТелеПро" на заказ телеканала Украина.

Премьера сериала состоялась 12 мая в 13:30. По будням ежедневно на ТВ выходит по 2 серии. OBOZREVATEL рассказывает, о чем сериал и где смотреть все серии онлайн (видео опубликованы в конце материала).

Сериал "Филин" YouTube

"Филин": о чем сериал и кто снимался

По сюжету сериала "Филин", работники новосозданного отдела полиции расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная компьютерная программа под названием "Филин".

Не всем сотрудникам нравятся такие инновации, это создает напряжение в отношениях между представителями разных поколений. Тот факт, что в криминальных делах нередко фигурируют высокопоставленные чиновники еще более усложняет работу.

Канал Украина

Заинтересованные лица хотят "завалить" работу отдела, работающего с приложением. Интриги и непредсказуемые повороты заставляют героев ежедневно бороться с новыми вызовам судьбы.

В сериале снялись актеры: Руслана Писанка, Александра Эпштейн, Антон Еремин, Федор Ольховский, Олесь Кацион, Евгений Григорьев, Инна Мирошниченко и другие.

Канал Украина

Сериал "Филин": смотреть онлайн 1 серия

Сериал "Филин": смотреть онлайн 2 серия

Сериал "Филин": смотреть онлайн 3 серия

Сериал "Филин": смотреть онлайн 4 серия

Сериал "Филин": смотреть онлайн 5 серия

Сериал "Филин": смотреть онлайн 6 серия

Как сообщал OBOZREVATEL, на украинском телевидении 11 мая состоялась премьера нового сериала "Женские секреты". Это мелодраматический фильм, снятый компанией Film.ua по заказу телеканала "Украина".