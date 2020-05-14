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15 мая • обновлено в 11:59
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Захватывающий детектив "Филин" показали Украине: где смотреть все серии онлайн

9.9т
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На украинском телевидении показали захватывающий детективный сериал "Филин. Многосерийная лента снята конпанией "ТелеПро" на заказ телеканала Украина.

Премьера сериала состоялась 12 мая в 13:30. По будням ежедневно на ТВ выходит по 2 серии. OBOZREVATEL рассказывает, о чем сериал и где смотреть все серии онлайн (видео опубликованы в конце материала).

Сериал "Филин"

Сериал "Филин"

YouTube

"Филин": о чем сериал и кто снимался

По сюжету сериала "Филин", работники новосозданного отдела полиции расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная компьютерная программа под названием "Филин".

Не всем сотрудникам нравятся такие инновации, это создает напряжение в отношениях между представителями разных поколений. Тот факт, что в криминальных делах нередко фигурируют высокопоставленные чиновники еще более усложняет работу.

В Украине показали детектив "Филин": где смотреть все серии

Канал Украина

Заинтересованные лица хотят "завалить" работу отдела, работающего с приложением. Интриги и непредсказуемые повороты заставляют героев ежедневно бороться с новыми вызовам судьбы.

В сериале снялись актеры: Руслана Писанка, Александра Эпштейн, Антон Еремин, Федор Ольховский, Олесь Кацион, Евгений Григорьев, Инна Мирошниченко и другие.

В Украине показали детектив "Филин": где смотреть все серии

Канал Украина

Сериал "Филин": смотреть онлайн 1 серия

Сериал "Филин": смотреть онлайн 2 серия

Сериал "Филин": смотреть онлайн 3 серия

Сериал "Филин": смотреть онлайн 4 серия

Сериал "Филин": смотреть онлайн 5 серия

Сериал "Филин": смотреть онлайн 6 серия

Как сообщал OBOZREVATEL, на украинском телевидении 11 мая состоялась премьера нового сериала "Женские секреты". Это мелодраматический фильм, снятый компанией Film.ua по заказу телеканала "Украина".

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Автор
Ева Романова
Персона
Руслана Писанка
Место
Украина
Теги
сериал кино
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