Захватчик автобуса в Луцке заставляет смотреть фильм "Земляне": о чем лента

Максим Кривош (Максим Плохой), захвативший автобус с заложниками в городе Луцк, огласил свои требования, среди прочего он захотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский лично прорекламировал фильм "Земляне" (2005 год).

Так, среди требований Плохой указал: "Президент Зеленский должен записать видеообращение с текстом "фильм "Земляне" смотреть всем". OBOZREVATEL рассказывает, о чем этот фильм и почему захватчик который заставляет смотреть именно эту картину (смотрите "Земляне" онлайн в конце новости).

"Земляне" (Earthlings) – американский документальный фильм 2005 года, который рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.

Save Animals

Режиссером фильма выступил зоозащитник Шон Монсон, закадровый текст прочитан Хоакином Фениксом (звезда фильма "Джокер"), в качестве продюсера выступила актриса Мэгги Кью, а музыкант Моби стал автором саундтрека. Каждый из них является веган-активистом.

О работе над фильмом Хоакин Феникс говорил следующее:

"Из всех фильмов, над которым я работал, об этом говорят больше всего. Каждый, кто видел „Землян“, рассказывает о нем еще троим".

Также фильм поднимает темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных, демонстрируя кадры, полученные при помощи скрытой камеры из зоомагазинов, "щенячих ферм", приютов для бездомных животных, птицефабрик, скотобоен, мест выделки и продажи кожи и меха, спортивных и развлекательных мероприятий и исследовательских лабораторий.

Задача фильма раскрывается уже в первых звучащих словах: "Землянин – тот, кто обитает на Земле. В термине землянин нет никакой дискриминации по полу, расе или видовой принадлежности. Он охватывает всех и каждого из нас: теплокровного и холоднокровного, млекопитающего, позвоночного, птиц, рептилий, рыб и человекоподобного. Мы разделяем этот мир с миллионами живых существ и развиваемся здесь все вместе. Однако только человеческие существа начинают занимать господствующие места на земле".

Кадры довольно четко показывают, как человек начал доминировать над остальными живыми существами и к каким страданиям последних это приводит.

Премьера "Землян" состоялась на фестивале Artivist Film Festival в 2005 году, где фильм выиграл награду в категории "Лучший документальный фильм". Картина получила награду Бостонского кинофестиваля и кинофестиваля в Сан-Диего, где также премией Humanitarian Award за свою работу над фильмом был награжден Хоакин Феникс.

Фильм "Земляне" смотреть онлайн: видео 18+

Ранее OBOZREVATEL писал: