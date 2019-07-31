"Захар Беркут": трейлеры, где смотреть онлайн, отзывы, дата выхода

Фильм "Захар Беркут" является экранизацией одноименной повести украинского писателя Ивана Франко. Картина выйдет на экраны осенью 2019 года.

О чем "Захар Беркут"

События масштабного исторического боевика "Захар Беркут" происходят в XIII веке. Монгольская орда, возглавляемая ханом Бурундаем, движется в западном направлении, уничтожая встреченные на пути поселения и захватывая их жителей в рабство. Около Карпатских гор орда устраивает стоянку.

Ночью братья Беркуты тайно проникают в лагерь, чтобы освободить несчастных пленников хана. Бурундай решает отомстить наглецам и сравнять их родное село с землей. Он находит среди местных жителей человека, который за вознаграждение готов открыть тайный проход через горы. Однако братья Беркуты не собираются сдаваться на милость врага и готовы вступить в неравный бой за свою свободу…

Когда выйдет "Захар Беркут"

Премьера кинофильма в украинских кинотеатрах состоится 10 октября 2019 года.

Как снимался "Захар Беркут"

Адаптацией повести Ивана Франко занимались сценаристы Ярослав Войцешек и Ричард Ронат. Режиссер сериала Ахтем Сеитаблаев заявляет, что благодаря тонкой сценарной работе удалось сохранить основной посыл произведения, являющегося первоисточником фильма "Захар Беркут". Однако зрители смогут увидеть ряд новых интересных персонажей и сюжетных линий.

Для максимальной исторической достоверности к работе над лентой были привлечены специалисты Международного фонда Ивана Франко. В работе над костюмами и декорациями принимали участие художник Антонина Белинская и постановщик Влад Одуденко. Режиссер фильма отмечает, что точных исторических сведений об архитектуре и костюмах эпохи, в период которой разворачивается история братьев Беркутов, не сохранилось, поэтому команде пришлось задействовать свое художественное видение.

Съемки велись около Карпатских гор и под Киевом. Часть сцен была снята около знаменитого озера Синевир и Манявского водопада. Команде пришлось приложить немало усилий для того, чтобы найти подходящие для съемок локации: было устроено несколько экспедиций для поиска нужных мест. Несмотря на великолепную природу Карпатских гор, виды которых, по признанию голливудских актеров, вызывают неподдельный восторг, в ленте активно используется компьютерная графика.

Работа над фильмом началась в июне 2018 года и была завершена в сентябре. Велись съемки на английском языке, для украинского проката лента будет полностью дублирована на украинский.

Кто играл в "Захар Беркут"

В съемках принимает участие звезда фильма "Терминатор" Роберт Патрик. Роль Ивана сыграл Роки Майерс, Элисон Дули исполнила роль матери братьев Беркутов и жены главного героя — Захара. Актриса из Британии Поппи Дрейтон воплотит на экране роль Мирославы.

В работе над фильмом участвуют и украинские актеры: Андрей Исаенко, Марина Кошкина, Виктор Жданов.

Кто снимал "Захар Беркут"

Режиссером проекта стал Ахтем Сеитаблаев. В 2018 году к съемочной группе присоединились голливудский режиссер Джон Винн и продюсеры Джефф Райс и Раджа Коллинз. Кстати, для Джона Винна лента стала первой полнометражной работой за всю карьеру.

Украинская часть команды отвечает за содержание сериала и его зрелищность, в то время как американцы должны взять на себя продвижение проекта на мировом рынке, также они отвечают за взаимодействие между голливудскими актерами и украинской съемочной группой.

Команда, работавшая над фильмом, надеется, что "Захар Беркут" станет настоящим прорывом для украинской киноиндустрии. Проект поднимает такие серьезные вопросы, как патриотизм и необходимость защиты своего дома от врага, ответственность за себя и свою семью. Ожидается, что фильм станет главной премьерой 2019 года и станет лидером по кассовым сборам на территории Украины.

Где смотреть "Захар Беркут"?

Фильм будет демонстрироваться в украинских кинотеатрах. Премьера назначена на 10 октября 2019 года.

Интересные факты про "Захар Беркут"

Режиссер проекта признается в том, что Карпаты благодаря своей мистической атмосфере стали еще одним действующим персонажем фильма.

Во время съемок важной сцены на 8 минут прекратился ливень, который до этого шел в течение всего дня. Этого времени хватило на то, чтобы завершить работу над сценой до конца.

В боевых сценах фильма принимают участие украинские каскадеры, которых консультировали их американские и британские коллеги.

Фильм предназначен для зрителей от 12 лет и подходит для семейного просмотра.

Внук Ивана Франко дал личное согласие на то, чтобы события фильма отличались от произведения его знаменитого деда.

Фильм смогут увидеть не только украинские, но и американские зрители.

Смотреть трейлер "Захар Беркут"

Отзывы на "Захар Беркут"

Трейлер вызвал очень положительную реакцию у украинских зрителей. На Ютуб он набрал около 300 лайков при минимуме дизлайков. Большинство комментариев также были положительные. Впрочем, у некоторых грядущая премьера все же вызывала скепсис.

"Впечатляет. Режиссер обнадеживает - после "Киборгов" у меня высокие ожидания", "Музончик зачетный", "Супер, очень хочется посмотреть", "Фильм частично украинский. Снятый совместно с США. Главные роли исполняют американские и британские актеры. Язык оригинала английский. Украинский только язык дубляжа. Поэтому, скорее всего, фильм будет выглядеть карикатурно", - написали в комментариях.

"Захар Беркут" должен стать одним из самых масштабных и интересных проектов за всю историю современной Украины. Картина обещает быть захватывающей и в то же время достаточно серьезной и заставляющей задуматься о важных для современных людей вопросами.

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