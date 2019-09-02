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2 сентября • обновлено в 18:49
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"Загадки истории": на ObozTV покажут премьеру сериала ''Секреты замков''

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Документальный британский телесериал "Секреты замков" выйдет в эфире ObozTV. Он будет транслироваться по будням, в 18:30.

Шестисерийный фильм повествует о знаменитых британских замках и их роли в истории. Как замки влияют на искусство и литературу? Какие секреты они хранят и что пережили их стены за долгое время?

Сериал, созданный Дэном Джонсом, повествует о культовых укреплениях и цитаделях, которые лежат в основе британской истории. Снятые в потрясающих местах Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, каждая серия снимет покров тайны с шести знаменитых замков.

Серия живых историй будет информировать, воспитывать и развлекать телевизионную аудиторию с помощью впечатляющих повествований, компьютерной графики и драматических реконструкций.

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Документальные фильмы на ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
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