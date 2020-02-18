119 ран Талгата Нигматулина: кто погубил знаменитого актера, игравшего злодеев в фильмах СССР

В 1979 г. во всесоюзный прокат вышел фильм Бориса Дурова “Пираты XX века.” Сказать, что картина имела успех, не сказать ничего. Взорвалась кинобомба — 90 млн зрителей за год проката! Такого успеха не знал ни один советский фильм, ни до, ни после.

Ключевую отрицательную роль, бандита Салеха, сыграл Талгат Нигматулин. Актеру прочили большое будущее в кино, он собирался снимать фильмы сам, но судьба распорядилась иначе.

В прошлом году исполнилось 35 лет со дня смерти талантливого артиста. Как погиб Талгат Нигматулин и кто ответил за преступление?

Талгат Нигматулин

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Талгат часто разыгрывал окружающих, рассказывая, что принадлежит к древнему ханскому роду. На самом деле, он был из бедной семьи, рос без отца. Мать Талгата не могла прокормить 2 детей и отдала мальчика в детдом. Возможно, там и закалился характер болезненного и замкнутого ребенка.

Так, однажды решив освоить в совершенстве русский язык, Талгат дважды переписал от руки “Войну и мир.”

Кадр из фильма

Он серьезно относился к литературе, писал стихи, прозу, печатался. Нигматулин — автор слов известной песни “Русские березы”

Талгат поступал во ВГИК, с первого раза не прошел и стал студентом эстрадно-циркового училища. Учебу совмещал с занятиями спортом, был чемпионом Узбекистана по борьбе, имел дан по карате.

“Баллада о комиссаре”

Экзотическая внешность Талгата заинтересовала работников Мосфильма и ему предложили роль белогвардейца в картине “Баллада о комиссаре” (1967 г.) Персонаж получился настолько ярким, что за Нигматулиным на всю жизнь закрепилось амплуа негодяев.

В 1968 г. Талгат поступил во ВГИК, где учился в группе с Еременко, Гвоздиковой, Белохвостиковой. По окончании вуза актер уехал работать в Ташкент, на “Узбекфильм”.

“Пираты XX века”

В картину Дурова, на “должность” главного злодея, Нигматулин попал случайно, из массовки. Режиссер заметил колоритного актера и решил отдать ему роль.

“Пираты XX века”

Благодаря Нигматулину, зрители увидели в картине и Николая Еременко, которого Талгат буквально притащил на съемочную площадку.

После успеха “пиратов” Талгата стали чаще приглашать в другие картины.Особенно запомнилась зрителям роль индейца Джо в исполнении Нигматулина в фильме “Приключения Тома Сойера.”Всего в фильмографии актера около 40 работ.

"Приключения Тома Сойера"

“Четвертый путь”

Остается загадкой, что подвигло Нигматулина вступить в тоталитарную секту “Четвертый путь”. Родные актера в интервью СМИ рассказывали, что Талгат в то время находился в духовном поиске. В общем, искал человек истину, а попал в компанию преступников.

Секту “Четвертый путь” основали два афериста: Мирзабай Кымбатбаев и Абай Борубаев. Учение представляло собой смесь дзен буддизма, хиромантии, астрологии и экстрасенсорики.

Мирзабай Кымбатбаев и Абай Борубаев

В 1977 г. Борубаев, сын преподавателя марксизма-ленинизма, и мошенник Кымбатбаев, попрошайничавший на кладбище, нашли друг друга. Вскоре по стране поползли слухи о “святом”, лечащем от любых болезней, появились ученики и последователи.

В 1982 г. секта обрела название и открыла филиалы в Москве, Риге, Вильнюсе, Ленинграде, Ташкенте.

Основатели “ Четвертого пути” непрерывно гастролировали, собирая деньги на мифический “Институт изучения человека”.

Тогда Нигматулин и оказался в сфере внимания жуликов. В начале 80-х актер много снимался и прилично зарабатывал.

Талгат Нигматулин незадолго до смерти

После продолжительной “промывки мозгов” Талгат превратился в “дойную корову” для аферистов, все свои гонорары актер отдал в секту. За несколько лет сумма “пожертвований” составила десятки тысяч рублей, золото, драгоценности.

Кроме того, Нигматулин, стал "лицом" “Четвертого пути". Пользуясь известностью актера, мошенники привлекали сотни новых адептов.

В 1985 г. вильнюсский филиал секты взбунтовался и вышел из-под контроля. Подавлять бунт “руководители” отправились лично, прихватив с собой несколько крепких “бойцов.” Взяли с собой и Талгата. Но когда Нигматулин узнал, что над “непокорными” готовится жестокая расправа, он категорически отказался участвовать в преступлении. Этим и подписал себе приговор. Зарвавшуюся знаменитость решили проучить.

Избивали актера на квартире художника Калинаускаса: Абай, тренер-каратист Пестрецов и двое его учеников. Издевательства продолжались всю ночь, а когда преступники поняли, что перестарались, вызвали скорую помощь.

Медики, прибывшие по вызову, обнаружили в ванной комнате тело изуродованного до неузнаваемости человека. Помочь Нигматулину было уже нельзя, врачи констатировали смерть. На теле убитого насчитали 119 ран, 20 из них на голове.

Преступников задержали по “горячим следам”. По приговору суда: Борубаев получил 15 лет, Кымбатбаев — 12, Пестрецов — 13, Седов — 10. Бушмакин, во время следствия сошел с ума и был отправлен на принудительное лечение.

Борубаев умер в тюрьме в 1988 г. Кымбатбаев отбыл весь срок, вышел на свободу, вернулся на родину и продолжил "карьеру пророка". Умер от цирроза в 2006 г.

Над могилой “учителя” возведен мавзолей, а в его ташкентской квартире находится “штаб-квартира” “Четвертого пути”, у которой и поныне множество последователей.

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